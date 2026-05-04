Бюджет-2026 змінять: уряд планує подати правки до 12 травня – Железняк

Фотоколаж: ТСН

Кабінет міністрів готує зміни до закону Про Державний бюджет на 2026 рік, які можуть бути внесені на розгляд Верховної Ради вже до 12 травня

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк за підсумками зустрічі представників парламентських фракцій із членами уряду, передає RegioNews.

За словами нардепе, обговорення відбулося за участі прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, віцепрем'єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби, міністра фінансів Сергія Марченка, міністра економіки, довкілля та сільського господарства Олексія Соболева, а також віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки.

Заплановані зміни передбачають інтеграцію так званого Ukraine Support Loan – репараційного кредиту від Європейський Союз обсягом 90 млрд євро.

Окрім цього, уряд планує перерозподілити кошти в межах "плану стійкості" на суму приблизно 200-270 млрд грн, а також скоригувати видатки оборонного бюджету.

Як зазначив Железняк, парламенту також доведеться ратифікувати відповідну угоду з ЄС щодо надання цього кредиту на 2026-2027 роки. Очікується, що уряд проситиме народних депутатів ухвалити необхідні рішення у стислі терміни.

Читайте також: Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді