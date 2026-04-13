09:08  13 квітня
Смертельна ДТП на Черкащині: чоловік загинув під колесами Tesla, водій у лікарні
08:25  13 квітня
На Прикарпатті з річки дістали тіло чоловіка
07:26  13 квітня
На Одещині чоловік кинув гранату у двір сусідів: постраждав собака
UA | RU
UA | RU
13 квітня 2026, 09:38

Вибори в Угорщині: Зеленський привітав Мадяра з перемогою

13 квітня 2026, 09:38
Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Президента
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський привітав Петера Мадяра та опозиційну партію "Тиса" з переконливою перемогою на парламентських виборах в Угорщині

Про це глава держави повідомив у соціальних мережах, передає RegioNews.

"Вітаю Петера Мадяра та партію TISZA з переконливою перемогою. Важливо, коли перемагає конструктивний підхід", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна завжди прагнула добросусідських відносин з усіма країнами Європи та готова розвивати співпрацю з Угорщиною.

"Європа та кожна європейська держава мають ставати сильнішими, і мільйони європейців прагнуть співпраці та стабільності. Ми готові до зустрічей і спільної конструктивної роботи на благо обох народів, а також заради миру, безпеки та стабільності у Європі", – додав президент.

Як відомо, за попередніми даними підрахунку голосів, на парламентських виборах в Угорщині перемагає опозиційна партія "Тиса", яка отримує більшість місць у парламенті. Парламентські вибори в Угорщині відбулися з рекордною явкою – понад 77%.

Петер Мадяр – угорський політик і юрист, лідер опозиційної партії "Тиса" (TISZA).

Раніше працював у структурах, пов'язаних із владною партією "Фідес", згодом перейшов в опозицію та став одним із головних критиків уряду Віктора Орбана.

У 2024 році очолив новий політичний рух "Тиса", який швидко набрав популярності на хвилі суспільного невдоволення. Позиціонує себе як проєвропейський політик, що виступає за реформи, боротьбу з корупцією та посилення інституцій.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
вибори перемога Угорщина парламент Зеленський Володимир Мадяр
Володимир Фесенко
Остап Дроздов
Валерій Пекар
Всі блоги »