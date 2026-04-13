Выборы в Венгрии: почему Трамп не спас Орбана

Виктор Орбан признал свое поражение. Это очень важно, чтобы избежать кризисного сценария в послевыборной ситуации в Венгрии

Виктор Орбан признал свое поражение. Это очень важно, чтобы избежать кризисного сценария в послевыборной ситуации в Венгрии

Но это потому, что победа оппозиции очень убедительна. Обжаловать такие результаты выборов бесперспективно. Орбан это понял.

В контексте поражения Орбана обратите внимание на важное обстоятельство. Публичная и очень упорная поддержка Трампа никоим образом не помогла Орбану. Наверное, даже навредила. Для большинства венгров Европа гораздо важнее, чем очень противоречивый и не очень надежный нынешний Президент США.

Поражение Орбана это также поражение Трампа, а еще и поражение путина, активно пытавшегося помочь Орбану остаться у власти. И это не менее важный результат выборов в Венгрии.

И еще одно интересное наблюдение: Джей Ди Вэнс как черный ангел неудачи.

20 апреля 2025 года, как раз на Пасху у вице-президента США была частная встреча с Папой Франциском. Через день после этого Папа Франциск ушел из жизни. Приехал Джей Ди Вэнс в Венгрию и горячо поддержал Виктора Орбана. Как это помогло Виктору Орбану, мы видим сейчас.

И мы также увидели, чем завершились переговоры США с Ираном в Исламабаде, где американскую делегацию возглавлял именно вице-президент США. В действительности вероятность положительного результата на этих переговорах была минимальной. Но все же символично, что эта неудача пусть формально, но связана с Джей Ди Вэнсом. Похоже, что нефартовый он парень. Если это поймут Трамп и республиканцы, Джей Ди может упустить шансы на президентство.