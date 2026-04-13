Владимир Фесенко политолог info@regionews.ua
13 апреля 2026, 08:56

Выборы в Венгрии: почему Трамп не спас Орбана

13 апреля 2026, 08:56
Виктор Орбан признал свое поражение. Это очень важно, чтобы избежать кризисного сценария в послевыборной ситуации в Венгрии
Виктор Орбан признал свое поражение. Это очень важно, чтобы избежать кризисного сценария в послевыборной ситуации в Венгрии
Но это потому, что победа оппозиции очень убедительна. Обжаловать такие результаты выборов бесперспективно. Орбан это понял.

В контексте поражения Орбана обратите внимание на важное обстоятельство. Публичная и очень упорная поддержка Трампа никоим образом не помогла Орбану. Наверное, даже навредила. Для большинства венгров Европа гораздо важнее, чем очень противоречивый и не очень надежный нынешний Президент США.

Поражение Орбана это также поражение Трампа, а еще и поражение путина, активно пытавшегося помочь Орбану остаться у власти. И это не менее важный результат выборов в Венгрии.

И еще одно интересное наблюдение: Джей Ди Вэнс как черный ангел неудачи.

20 апреля 2025 года, как раз на Пасху у вице-президента США была частная встреча с Папой Франциском. Через день после этого Папа Франциск ушел из жизни. Приехал Джей Ди Вэнс в Венгрию и горячо поддержал Виктора Орбана. Как это помогло Виктору Орбану, мы видим сейчас.

И мы также увидели, чем завершились переговоры США с Ираном в Исламабаде, где американскую делегацию возглавлял именно вице-президент США. В действительности вероятность положительного результата на этих переговорах была минимальной. Но все же символично, что эта неудача пусть формально, но связана с Джей Ди Вэнсом. Похоже, что нефартовый он парень. Если это поймут Трамп и республиканцы, Джей Ди может упустить шансы на президентство.

выборы США Венгрия Орбан Трамп поражение
 
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
