07 квітня 2026, 12:55

Законопроєкт про повоєнні вибори: дедлайни були нереалістичними від початку

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Парламентська робоча група, яка з грудня розробляє правила проведення виборів після війни, протермінувала запланований на кінець лютого дедлайн

Про це в інтервʼю розповіла голова громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська, передає RegioNews із посиланням на "Главком".

За словами голови "Опори", наразі дискусії вийшли за межі загальних політичних рамок, вже щодо конкретних норм майбутнього закону.

"Ідеї можна швидко проговорювати, але коли йдеться про норми, то ці часові межі просто нереалістичні. Адже норми спершу пишуть, а потім обговорюють за участю різних зацікавлених сторін або відповідальних за організацію певного етапу процесу органів: про закордонний виборчий округ – із МЗС, про участь військовослужбовців у виборах – з Міністерством оборони, Генеральним штабом. Звичайно, в процесі присутня Центральна виборча комісія і точно присутні політики", – сказала Айвазовська.

Вона зазначила, що встановлені терміни виявилися нереалістичними з самого початку. Оскільки виборів в Україні не було п'ять років, потрібно створити інструменти для нових викликів (протидія зловживанням штучним інтелектом і соцмережами з боку третіх країн, зокрема РФ). Попри зрив початкових термінів, триває детальна розробка юридичних норм.

Голова громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська

За словами Айвазовської, проведення вільних і демократичних виборів в умовах воєнного стану неможливе. Попри обговорення сценаріїв щодо голосування під час перемир'я, фахівці наполягають на раціональному підході до всього виборчого циклу, а не лише до дня голосування.

Голови "Опори" додала, між політичними силами існує консенсус: на підготовку до виборів потрібно щонайменше пів року після завершення дії воєнного стану. Цей час необхідний не лише для старту кампанії, а й для розгортання складної інфраструктури, зокрема за кордоном, та підготовки виборчих комісій.

"Це не пів року між закінченням правового режиму воєнного стану і днем голосування, а пів року між закінченням режиму воєнного стану і початком виборчої кампанії", – зазначила вона.

Крім того, Ольги Айвазовська підкреслила, що режим припинення вогню не гарантує безпеки від інших загроз. Росія може використовувати терористичні методи, кібератаки та анонімне втручання в процес, що ставить під сумнів цілісність результатів. Для визнання виборів легітимними також потрібен час на розгортання спостережних місій ОБСЄ та Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше нардеп Микиша розповів про підготовку Зеленського до виборів. За його словами, тисяча Зеленського, три тисячі кілометрів по УЗ, 15 тисяч для бізнесу – це все передвиборчі обіцянки чинної влади.

06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
"Липові" бойові: нацгвардійцям нарахували 12 млн грн без виконання завдань на Дніпропетровщині
07 квітня 2026, 13:39
Російський олігарх і "ядерка": коли істерія перетворюється на загрозу
07 квітня 2026, 13:16
Продавали бронь і виїзд за кордон: під підозрою очільник Луганської федерації боксу
07 квітня 2026, 12:44
Росіяни обстріляли Херсон: троє загиблих, поранено 14-річну дитину
07 квітня 2026, 12:26
На Рівненщині досі шукають 4-річного хлопчика: до операції залучили підводні дрони
07 квітня 2026, 12:13
"Ніби ми якісь злочинці": співак поскаржився на перевірки ТЦК під час гастролей
07 квітня 2026, 11:56
Атаки по адмінбудівлях на Чернігівщині: виникли пожежі, є поранені
07 квітня 2026, 11:40
11 тисяч "зеленими" за "подорож" через Тису: прикордонники затримали "туристів" на кордоні
07 квітня 2026, 11:30
Через ворожі атаки на Запорізький район отримали поранення дві людини
07 квітня 2026, 11:23
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
Всі публікації »
Ігор Луценко
Валерій Пекар
Юрій Касьянов
Всі блоги »