Парламентська робоча група, яка з грудня розробляє правила проведення виборів після війни, протермінувала запланований на кінець лютого дедлайн

Про це в інтервʼю розповіла голова громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська, передає RegioNews із посиланням на "Главком".

За словами голови "Опори", наразі дискусії вийшли за межі загальних політичних рамок, вже щодо конкретних норм майбутнього закону.

"Ідеї можна швидко проговорювати, але коли йдеться про норми, то ці часові межі просто нереалістичні. Адже норми спершу пишуть, а потім обговорюють за участю різних зацікавлених сторін або відповідальних за організацію певного етапу процесу органів: про закордонний виборчий округ – із МЗС, про участь військовослужбовців у виборах – з Міністерством оборони, Генеральним штабом. Звичайно, в процесі присутня Центральна виборча комісія і точно присутні політики", – сказала Айвазовська.

Вона зазначила, що встановлені терміни виявилися нереалістичними з самого початку. Оскільки виборів в Україні не було п'ять років, потрібно створити інструменти для нових викликів (протидія зловживанням штучним інтелектом і соцмережами з боку третіх країн, зокрема РФ). Попри зрив початкових термінів, триває детальна розробка юридичних норм.

За словами Айвазовської, проведення вільних і демократичних виборів в умовах воєнного стану неможливе. Попри обговорення сценаріїв щодо голосування під час перемир'я, фахівці наполягають на раціональному підході до всього виборчого циклу, а не лише до дня голосування.

Голови "Опори" додала, між політичними силами існує консенсус: на підготовку до виборів потрібно щонайменше пів року після завершення дії воєнного стану. Цей час необхідний не лише для старту кампанії, а й для розгортання складної інфраструктури, зокрема за кордоном, та підготовки виборчих комісій.

"Це не пів року між закінченням правового режиму воєнного стану і днем голосування, а пів року між закінченням режиму воєнного стану і початком виборчої кампанії", – зазначила вона.

Крім того, Ольги Айвазовська підкреслила, що режим припинення вогню не гарантує безпеки від інших загроз. Росія може використовувати терористичні методи, кібератаки та анонімне втручання в процес, що ставить під сумнів цілісність результатів. Для визнання виборів легітимними також потрібен час на розгортання спостережних місій ОБСЄ та Євросоюзу.

