24 березня 2026, 10:40

Зеленський доручив підготувати план роботи ВР, якщо війна триватиме ще три роки – ЗМІ

Фото: АР
Президент Володимир Зеленський доручив першому заступнику голови фракції "Слуга народу" Андрію Мотовиловцю підготувати план роботи парламенту в умовах, якщо Україні доведеться воювати ще кілька років

Про це пише "Українська правда" із посиланням на джерела, передає RegioNews.

Зазначається, що у фракції зараз обговорюють умови, за яких парламент міг би ефективно функціонувати в довгостроковій перспективі.

"Ми розуміємо, що перемовини в тристоронньому форматі швидше за все будуть поставлені на паузу, бо жодна зі сторін не готова йти на поступки. Тому потрібно готувати план існування нинішнього парламенту ще впродовж одного, двох, трьох років. Займається цим Андрій Мотовиловець. Він не обмежений часовими рамками, але активно пише план", – розповів один із очільників фракції.

У владі також працюють над налагодженням взаємодії між різними центрами впливу – урядом і Офісом Президента.

Один із представників команди Зеленського зазначив, що після звільнення з ОП Андрія Єрмака співпраця парламенту та Офісу Президента стала більш конструктивною: "стало менше інтриг – більше роботи".

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, упродовж останніх двох місяців в Україні знизилася частка громадян, готових терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Станом на початок березня таких 54%. Це 11% менше, ніж у січні.

23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
