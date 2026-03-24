Зеленський доручив підготувати план роботи ВР, якщо війна триватиме ще три роки – ЗМІ

Фото: АР

Президент Володимир Зеленський доручив першому заступнику голови фракції "Слуга народу" Андрію Мотовиловцю підготувати план роботи парламенту в умовах, якщо Україні доведеться воювати ще кілька років

Про це пише "Українська правда" із посиланням на джерела, передає RegioNews.

Зазначається, що у фракції зараз обговорюють умови, за яких парламент міг би ефективно функціонувати в довгостроковій перспективі.

"Ми розуміємо, що перемовини в тристоронньому форматі швидше за все будуть поставлені на паузу, бо жодна зі сторін не готова йти на поступки. Тому потрібно готувати план існування нинішнього парламенту ще впродовж одного, двох, трьох років. Займається цим Андрій Мотовиловець. Він не обмежений часовими рамками, але активно пише план", – розповів один із очільників фракції.

У владі також працюють над налагодженням взаємодії між різними центрами впливу – урядом і Офісом Президента.

Один із представників команди Зеленського зазначив, що після звільнення з ОП Андрія Єрмака співпраця парламенту та Офісу Президента стала більш конструктивною: "стало менше інтриг – більше роботи".

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, упродовж останніх двох місяців в Україні знизилася частка громадян, готових терпіти війну стільки, скільки буде необхідно. Станом на початок березня таких 54%. Це 11% менше, ніж у січні.

