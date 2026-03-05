12:39  05 березня
05 березня 2026, 13:11

Велика Британія відмовила в екстрадиції депутата Дмитрука в Україну

05 березня 2026, 13:11
Фото: з відкритих джерел
Велика Британія відмовила в екстрадиції депутата-втікача Артема Дмитрука. Вестмінстерський магістратський суд у Лондоні ухвалив рішення на основі статті 8 Європейської конвенції з прав людини , яка гарантує право на повагу приватного та сімейного життя

Про це повідомляє юридична компанія Amsterdam & Partners LLP, яка представляє інтереси політика, передає RegioNews.

Суд дійшов висновку, що екстрадиція може порушити права депутата.

В Україні Дмитрука обвинувачують у застосуванні сили до військового та правоохоронця. Сам він заявляв про нібито жорстоке поводження з боку СБУ на початку повномасштабного вторгнення.

Україна може оскаржити рішення британського суду протягом 14 днів.

Що відомо про Артема Дмитрука

Артем Дмитрук народився у місті Козятині на Вінниччині. Він закінчив Одеську юридичну академію.

У 2019 році став народним депутатом від партії "Слуга народу"в Одесі.

Дмитрук відомий численними скандалами: бійками у Верховній Раді, Одеській міській раді та на вулицях, лобіюванням інтересів Московського патріархату та участю в проросійських медіа. Він є майстром спорту з пауерліфтингу та занесений до бази "Миротворець".

Нагадаємо, 25 серпня 2024 року генпрокурор повідомив про підозру народному депутатові Артему Дмитруку через напади на правоохоронця та військового. Згодом стало відомо, що Дмитрук втік за кордон. Працівники ДБР оголосили його в міжнародний розшук.

Згодом стало відомо, що Дмитрук перебуває у Великій Британії.

Влітку 2025 року президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти нардепа-втікача.

7 жовтня стало відомо, що нардеп, обраний від "Слуги народу", а зараз позафракційний, Артем Дмитрук, після своєї втечі за кордон дистанційно голосував на засіданні Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

