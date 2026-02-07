16:59  07 февраля
07 февраля 2026, 11:47

Зеленский сообщил, где состоится следующая встреча Украины и РФ

07 февраля 2026, 11:47
Читайте також українською мовою
фото: Офис Президента Украины
Читайте також
українською мовою

Соединенные Штаты предложили Украине и РФ провести следующий раунд переговоров в Майами. Украинская сторона уже подтвердила свое участие

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал, общаясь с журналистами, передает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

Президент Украины рассказал, что говорил с переговорной группой после всех встреч в Абу-Даби.

"Америка предложила впервые двум переговорным группам – Украине и России – встретиться в Соединенных Штатах Америки, наверное, в Майами через неделю. Мы подтвердили свое участие", – сообщил Зеленский.

Также США предложили обеим сторонам снова поддержать инициативу американского президента Дональда Трампа по прекращению ударов по энергетике.

Ранее Зеленский заявил, что завершение боевых действий является главным приоритетом для Украины и выразил надежду, что мир удастся достичь в течение года.

