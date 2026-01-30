Зеленський прокоментував нове запрошення Путіна на переговори до Москви

Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський відреагував на чергові заклики Кремля приїхати до Москви на переговори з російським диктатором Путіним. Каже, така зустріч неможлива в російській столиці

Про це пише "Українська правда" із посилання на слова глави держави, передає RegioNews.

"Безумовно, це неможливо, щоб я зустрічався з Путіним у Москві. Це так само, як з Путіним зустрічатись у Києві. Я так само можу запросити його в Київ, нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться, звісно", – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна зацікавлена в конструктивних переговорах, які можуть привести до реального закінчення війни, та готова обговорювати всі ключові питання.

"Українській стороні підходить будь‑який реальний формат зустрічі лідерів, і він може дати результат більший, ніж те, що відбувається сьогодні", – додав Зеленський.

Він також підкреслив, що Москва або Мінськ як місця переговорів неприйнятні, оскільки одна з цих держав є агресором і веде війну проти України, а інша активно підтримує її.

Як відомо, у Кремлі повторно закликали Зеленського приїхати в Москву, однак така пропозиція вже сприймається в Україні як спроба відтермінувати реальну зустріч.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Володимир Зеленський готовий особисто зустрітися з Путіним щодо питань територій та Запорізької АЕС.

У жовтні 2022 року український президент ввів у дію рішення РНБО, яке констатує неможливість переговорів із російським диктатором, що стало відповіддю на спробу анексії українських територій. Однак, це рішення забороняє будь-які перемовини з поточним керівником РФ, але не переговори з Росією загалом.

Читайте також: Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі