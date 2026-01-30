10:40  30 січня
На Одещині жінка ледь не потонула в лимані, рятуючи свого собаку
09:36  30 січня
Після 9 днів без світла: у Києві сусіди посварилися через зарядку електрокара з вікна
08:19  30 січня
Смертельне полювання на Закарпатті: 40-річний чоловік помер від поранення
30 січня 2026, 11:11

Зеленський прокоментував нове запрошення Путіна на переговори до Москви

30 січня 2026, 11:11
Фото: Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський відреагував на чергові заклики Кремля приїхати до Москви на переговори з російським диктатором Путіним. Каже, така зустріч неможлива в російській столиці

Про це пише "Українська правда" із посилання на слова глави держави, передає RegioNews.

"Безумовно, це неможливо, щоб я зустрічався з Путіним у Москві. Це так само, як з Путіним зустрічатись у Києві. Я так само можу запросити його в Київ, нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться, звісно", – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна зацікавлена в конструктивних переговорах, які можуть привести до реального закінчення війни, та готова обговорювати всі ключові питання.

"Українській стороні підходить будь‑який реальний формат зустрічі лідерів, і він може дати результат більший, ніж те, що відбувається сьогодні", – додав Зеленський.

Він також підкреслив, що Москва або Мінськ як місця переговорів неприйнятні, оскільки одна з цих держав є агресором і веде війну проти України, а інша активно підтримує її.

Як відомо, у Кремлі повторно закликали Зеленського приїхати в Москву, однак така пропозиція вже сприймається в Україні як спроба відтермінувати реальну зустріч.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Володимир Зеленський готовий особисто зустрітися з Путіним щодо питань територій та Запорізької АЕС.

У жовтні 2022 року український президент ввів у дію рішення РНБО, яке констатує неможливість переговорів із російським диктатором, що стало відповіддю на спробу анексії українських територій. Однак, це рішення забороняє будь-які перемовини з поточним керівником РФ, але не переговори з Росією загалом.

Читайте також: Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі

Росія Україна війна перемовини російська армія Зеленський Володимир Путін зустріч
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
