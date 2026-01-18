Береза и Ваганян о "системе взяток в СБУ" во времена Баканова: все подробности

Бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Фото: СБУ

Народный депутат Украины VIII созыва Борислав Береза вместе с бизнесменом Сергеем Ваганяном обнародовали материал о якобы существовании масштабной коррупционной сети в СБУ во время руководства Ивана Баканова

передает RegioNews.

Бизнесмен Сергей Ваганян рассказал о деятельности масштабной коррупционной сети в Службе безопасности Украины при Иване Баканове и Андрее Наумове. По его словам, он был частью их команды и осуществлял неформальные платежи по бизнесу, в том числе по экспорту зерна.

По словам Ваганяна, сначала это были подарки – мебель, бронированные авто, драгоценности для руководства СБУ. Впоследствии система переросла в процент от дохода, доходившего до 30-50%, за обещание беспрепятственной работы и отсутствия обысков. Часть денег бизнесмен даже перевозил своим вертолетом, ежемесячно сумма доходила до десятков миллионов долларов.

Ваганян утверждает, что зафиксировал все на фото и видео, поскольку после конфликта с руководством СБУ дважды покушался на свою жизнь.

Также бизнесмен рассказал об использовании санкций СНБО для давления на бизнес, а именно – торговлю их наложением, снятием или неналожением.

Отдельный проект касался импорта электроники и товаров широкого потребления через посредника без уплаты налогов, из-за чего сотни миллионов гривен ежемесячно не поступали в бюджет.

Ваганян заявил, что готов сотрудничать с НАБУ и САП, предоставлять материалы и участвовать в следственных действиях. В настоящее время он находится за пределами Украины.

Напомним, вечером 13 января НАБУ и САП сообщили о разоблачении руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады в коррупции. В то же время источники "Украинской правды" сообщали, что речь идет о лидере фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

