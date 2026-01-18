Береза і Ваганян про "систему хабарів у СБУ" за часів Баканова: усі подробиці

Колишній голова Служби безпеки України Іван Баканов. Фото: СБУ

Народний депутат України VIII скликання Борислав Береза разом із бізнесменом Сергієм Ваганяном оприлюднили матеріал про нібито існування масштабної корупційної мережі в СБУ під час керівництва Івана Баканова

Про це повідомляє "Цензор.НЕТ", передає RegioNews.

Бізнесмен Сергій Ваганян розповів про діяльність масштабної корупційної мережі у Службі безпеки України за часів Івана Баканова та Андрія Наумова. За його словами, він був частиною їхньої команди та здійснював неформальні платежі з бізнесу, у тому числі з експорту зерна.

За словами Ваганяна, спочатку це були подарунки – меблі, броньовані авто, коштовності для керівництва СБУ. Згодом система переросла у відсоток від прибутку, який доходив до 30-50%, за обіцянку безперешкодної роботи та відсутності обшуків. Частину грошей бізнесмен навіть перевозив власним вертольотом, щомісячно сума доходила до десятків мільйонів доларів.

Ваганян стверджує, що зафіксував усе на фото та відео, оскільки після конфлікту з керівництвом СБУ двічі зазнав замахів на своє життя.

Скриншот із відео

Також бізнесмен розповів про використання санкцій РНБО для тиску на бізнес, а саме – торгівлю їх накладенням, зняттям чи ненакладенням.

Окремий проєкт стосувався імпорту електроніки та товарів широкого вжитку через посередника без сплати податків, через що сотні мільйонів гривень щомісяця не надходили до бюджету.

Ваганян заявив, що готовий співпрацювати з НАБУ та САП, надавати матеріали та брати участь у слідчих діях. Наразі він перебуває за межами України.

Нагадаємо, ввечері 13 січня НАБУ та САП повідомили про викриття керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради на корупції. Водночас джерела "Української правди" повідомляли, що йдеться про лідерку фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

