14 січня 2026, 09:10

Голоси, яких бракувало для призначення Федорова та Шмигаля, сьогодні можуть знайтися – ЗМІ

14 січня 2026, 09:10
Фото: Facebook/Володимир Зеленський
Сьогодні, 14 січня, у Верховній Раді можуть з'явитися необхідні голоси для призначення Михайла Федорова та Дениса Шмигаля

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на джерела, передає RegioNews.

За словами співрозмовників видання, кадрові перестановки в уряді триватимуть. Після сьогоднішніх голосувань має вирішитися питання з призначенням нового голови комітету правової політики, а Міністерство юстиції очолить Денис Маслов.

У перспективі можливі й інші зміни в Кабміні. Зокрема, на порядку денному залишається питання щодо міністра освіти Оксена Лісового, крісло якого давно перебуває під сумнівом.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, сьогодні "Рада спокійно проголосує за Міністра оборони".

"І так саме точно проголосують продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Всі інші (в тому числі два кадрових: МінЕнерго та ФДМУ) поки під питанням", – наголосив нардеп.

Нагадаємо, напередодні народні депутати не проголосували за призначення Дениса Шмигаля на посаду першого віцепремʼєра та міністра енергетики. За його кандидатуру проголосували лише 210 депутатів, у той час як для затвердження необхідно було набрати щонайменше 226 голосів.

Як відомо, Денис Шмигаль та Михайло Федоров подали до Ради заяви про відставку. Планується, що Шмигаль залишить посаду міністра оборони та перейде на пост міністра енергетики, а його місце займе чинний міністр цифровізації Федоров.

06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
