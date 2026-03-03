Фото: Львовская таможня

Во вторник, 3 марта, в пункте пропуска "Шегини – Медика" пограничники обнаружили крупную партию незадекларированной техники в микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Львовскую таможню.

Житель Тернополя пытался пересечь границу "зеленым коридором", уверяя, что не везет товаров для обязательного декларирования. Однако при осмотре таможенники нашли в салоне микроавтобуса:

7 ноутбуков (Asus, Msi, Gigabyte и другие);

10 смарт-часов Garmin;

10 процессоров Amd и InteL;

4 планшета Samsung;

3 телефона Xiaomi и Samsung;

7 видеокарт и материнскую плату.

Водитель не предоставил никаких документов о стоимости или приобретении гаджетов. Свою вину он возразил, объяснив, что перегонял микроавтобус по просьбе другого человека и был уверен, что он пуст.

Примерная стоимость изъятого товара составляет 1,7 миллиона гривен.

На 33-летнего мужчину составили протокол о нарушении таможенных правил по ч. 2 ст. 471 ТКУ.

Напомним, ранее во Львовской области мужчина пытался провезти через границу партию IPhone под видом подержанной одежды. Стоимость гаджетов составляет около 2 млн гривен.