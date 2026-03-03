Фото: ГСЧС

ДТП произошло в Виннице на улице Левка Лукьяненко

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Столкнулись грузовик и легковушка. Водителя последнего зажало в покореженном авто.

С помощью спецоборудования спасатели деблокировали мужчину из салона авто и передали медикам "скорой".

Водитель грузовика, к счастью, не пострадал.

Правоохранители устанавливают обстоятельства аварии.

