Россияне ударили по Чугуеву: среди пострадавших – ребенок
Во вторник, 3 марта, российские военные атаковали Чугуев в Харьковской области
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
Ударом российского БПЛА поврежден частный дом и несколько хозяйственных построек.
В помощи медиков нуждались пять человек, в том числе 7-летняя девочка.
Напомним, 3 марта россияне атаковали дроном Шевченковский район Харькова. В результате падения обломков повреждены окна многоквартирных домов и несколько автомобилей.
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
Ударила по голове и пошла спать: на Прикарпатье 18-летнюю мать будут судить из-за смерти младенца
03 марта 2026, 18:00Обещал лечение: в Закарпатье аферист выманил у пенсионеров более миллиона
03 марта 2026, 17:45Обещали вернуть родных: в Киеве три "наследственных ясновидящих" обманули семьи военных на 1,4 млн грн
03 марта 2026, 17:27На Киевщине разоблачили командира взвода Воздушных сил, который продал технику для ПВО
03 марта 2026, 17:14На Прикарпатье дельцы присвоили квартиру стоимостью 2,3 млн грн и готовили ее к продаже
03 марта 2026, 16:49Военному, требовавшему убрать мемориал погибшим в Киеве, грозит 10 лет тюрьмы
03 марта 2026, 16:30В Европу за 30 тысяч "зелеными": во Львовской области делец организовал канал для ухилянцев
03 марта 2026, 16:20Оккупанты атаковали Херсон: возник пожар в многоэтажке, пострадал мужчина
03 марта 2026, 16:18Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
03 марта 2026, 16:00Во Львовской области таможенники изъяли технику Apple, Garmin и Samsung на 1,7 млн грн
03 марта 2026, 15:39
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Все блоги »