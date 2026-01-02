14:10  02 січня
02 січня 2026, 16:05

Стало відомо, хто може очолити ГУР після Буданова

02 січня 2026, 16:05
Фото: з відкритих джерел
Новим головою ГУР швидше за все стане керівник Служби зовнішньої розвідки Іващенко

Про це пише журналістка Забєліна, передає RegioNews.

Таку ж інформацію із посиланням "на свої джерела" оприлюднив народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Генерал-лейтенант Олег Іващенко був призначений на посаду очільника Служби зовнішньої розвідки України 26 березня 2024 року.

Раніше він обіймав посади першого заступника начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України та заступника начальника Генштабу Збройних Сил України з розвідки.

Іващенко – бойовий генерал із досвідом служби як в Україні, так і за кордоном, учасник бойових дій.

Нагадаємо, 2 січня Володимир Зеленський запропонував начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс Президента. У свою чергу, Буданов підтвердив, що прийняв пропозицію глави держави.

Серед інших реальних кандидатів на посаду голови ОП також називали першого віцепрем’єра, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, міністра оборони Дениса Шмигаля, голову ГУР Кирила Буданова та заступника глави ОП з воєнних питань Павла Палісу.

За даними джерел, рішення щодо кандидатури було майже остаточним, однак президент продовжував зважувати свій вибір майже цілий місяць.

Читайте також: Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року

