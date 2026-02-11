В Херсоне на АЗС взорвался грузовик
Россияне дроном атаковали грузовик с цистерной на АЗС в Херсоне. В результате попадания возник пожар
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.
"Из-за попадания российского FPV-дрона в грузовой автомобиль с цистерной произошел взрыв с последующим возгоранием на территории АЗС", – говорится в сообщении.
Спасатели, несмотря на сложную обстановку безопасности, ликвидировали пожар и не допустили распространение огня на здание и оборудование станции.
К счастью, никто не пострадал.
Как сообщалось, в конце января россияне обстреляли маршрутку в Херсоне. Тогда погиб один человек.
