В Херсоне на АЗС взорвался грузовик

фото: ГСЧС

Россияне дроном атаковали грузовик с цистерной на АЗС в Херсоне. В результате попадания возник пожар

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Из-за попадания российского FPV-дрона в грузовой автомобиль с цистерной произошел взрыв с последующим возгоранием на территории АЗС", – говорится в сообщении.

Спасатели, несмотря на сложную обстановку безопасности, ликвидировали пожар и не допустили распространение огня на здание и оборудование станции.

К счастью, никто не пострадал.

Как сообщалось, в конце января россияне обстреляли маршрутку в Херсоне. Тогда погиб один человек.