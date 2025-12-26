09:15  26 декабря
26 декабря 2025, 07:18

ВСУ за сутки ликвидировали более 800 российских оккупантов – Генштаб

26 декабря 2025, 07:18
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 840 захватчиков. Кроме того, воины ВСУ уничтожили три танка, три бронемашины и 74 артсистемы врага

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.12.25 ориентировочно составили:

Потери россиян 26 декабря 2025 года
Название

Напомним, в ночь на 21 декабря на аэродроме под Липецком были сожжены два российских истребителя Су-30 и Су-27. Спецоперацию ГУР реализовал движение сопротивления, нанеся врагу ущерб на сумму до 100 млн дол.

