Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали еще 840 захватчиков. Кроме того, воины ВСУ уничтожили три танка, три бронемашины и 74 артсистемы врага

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.12.25 ориентировочно составили:

Напомним, в ночь на 21 декабря на аэродроме под Липецком были сожжены два российских истребителя Су-30 и Су-27. Спецоперацию ГУР реализовал движение сопротивления, нанеся врагу ущерб на сумму до 100 млн дол.