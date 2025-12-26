15:09  26 декабря
В Сумах возникла критическая ситуация с отоплением
14:48  26 декабря
На выходных в Украине ожидается мокрый снег, гололедица и сильный ветер
10:52  26 декабря
На Волыни водитель сбил военного и скрылся: полиция разыскивает виновника
26 декабря 2025, 12:59

В Укрэнерго заявили, что РФ готовится к новой массированной атаке Украины

26 декабря 2025, 12:59
иллюстративное фото: из открытых источников
Россия в канун Нового года нанесет новый массированный удар по энергосистеме Украины

Об этом глава правления Укрэнерго Виталий Зайченко сказал в эфире единственного телемарафона в пятницу, 26 декабря, передает RegioNews.

По его словам, благодаря совместным усилиям энергетикам "удалось восстановить то, что было очень сильно повреждено" и максимально улучшить ситуацию с электроснабжением.

"На сегодняшний день аварийных отключений нет, действуют графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений [для остальных потребителей] от одной до трех с половиной очередей", – сказал Зайченко.

В то же время делать какие-либо прогнозы по ситуации в энергетике он отказался.

Напомним, предварительный массированный ракетно-дроновый удар россиян по энергетике Украины произошел 23 декабря.

Как сообщалось, в ночь на 26 декабря РФ атаковала Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М", а также 99 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 60 из них – "шахеды".

ВСУ за сутки ликвидировали более 800 российских оккупантов – Генштаб
26 декабря 2025, 07:18
Цены на украинский подсолнечник обвалились после удара по маслоэкстракционному заводу в порту Южный
25 декабря 2025, 20:45
Правительство усилило контроль в отраслях электроэнергетики и теплоснабжения
24 декабря 2025, 17:26
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Остановка подъемника на горе Захар Беркут: спасатели эвакуировали 78 человек
26 декабря 2025, 15:20
В Сумах возникла критическая ситуация с отоплением
26 декабря 2025, 15:09
На выходных в Украине ожидается мокрый снег, гололедица и сильный ветер
26 декабря 2025, 14:48
Смертельное ДТП в Ивано-Франковской области: погиб водитель электроскутера
26 декабря 2025, 14:43
Последствия атаки на Умань: Черкасская ОВА обнародовала фото и подробности
26 декабря 2025, 14:25
В Винницкой области адвокат сбил 10-летнего ребенка на самокате: ему сообщили о подозрении
26 декабря 2025, 14:10
На Львовщине будут судить эксглаву лесничества, который нанес ущерб государству на 15 млн грн
26 декабря 2025, 13:59
На Абранском перевале на Закарпатье микроавтобус врезался в грузовик: есть погибший и травмированные
26 декабря 2025, 13:45
Чрезвычайная ситуация в Карпатах: около 80 человек застряли на подъемнике
26 декабря 2025, 13:37
В Киеве владелец квартиры избил насмерть своего гостя
26 декабря 2025, 13:34
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Петр Шуклинов
