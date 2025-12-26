В Укрэнерго заявили, что РФ готовится к новой массированной атаке Украины

иллюстративное фото: из открытых источников

Россия в канун Нового года нанесет новый массированный удар по энергосистеме Украины

Об этом глава правления Укрэнерго Виталий Зайченко сказал в эфире единственного телемарафона в пятницу, 26 декабря, передает RegioNews.

По его словам, благодаря совместным усилиям энергетикам "удалось восстановить то, что было очень сильно повреждено" и максимально улучшить ситуацию с электроснабжением.

"На сегодняшний день аварийных отключений нет, действуют графики ограничения мощности для промышленности и графики почасовых отключений [для остальных потребителей] от одной до трех с половиной очередей", – сказал Зайченко.

В то же время делать какие-либо прогнозы по ситуации в энергетике он отказался.

Напомним, предварительный массированный ракетно-дроновый удар россиян по энергетике Украины произошел 23 декабря.

Как сообщалось, в ночь на 26 декабря РФ атаковала Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М", а также 99 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 60 из них – "шахеды".