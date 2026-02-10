На Запорожье военный сбил человека и скрылся

Фото из открытых источников

В Военной службе правопорядка сообщили о задержании военного. Выяснилось, что он сбил человека

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Военные стражи порядка вместе с Национальной полицией Украины задержали военнослужащего по подозрению в совершении ДТП. Предварительно он был за рулем легкового авто, когда сбил человека на пешеходном переходе. После аварии он скрылся.

Правоохранители будут выяснять все обстоятельства.

Напомним, ранее в Одесской области пьяный мужчина угнал авто. Событие произошло в Березовском районе во время комендантского часа. Чтобы не возвращаться домой из одной деревни в другую пешком, мужчина в состоянии алкогольного опьянения забрал из чужого двора легковой автомобиль "ВАЗ", который владелец оставил незакрытым.