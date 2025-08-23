18:45  22 августа
На Запорожье в результате ударов россиян вспыхнули пожары
В Запорожье мужчина заразился редким заболеванием после укуса комара
Погода в Украине 23 августа: синоптик предупредила о резком перепаде температур и дождях
23 августа 2025, 00:30

МИД Украины обратилось в Беларусь с призывом не делать провокации

23 августа 2025, 00:30
Иллюстративное фото
Скоро на территории Беларуси будут проходить военные учения. Украинский МИД призвал Минск не приближаться к границам

Об этом сообщает Украинская правда, передает RegioNews.

МИД Украины напомнило, что с 2022 года Беларусь является соучастницей преступления агрессии России против Украины. Также отметили, что сотрудничество Минского и Московского режима представляет угрозу всей Европе.

"Призываем наших партнеров сохранять бдительность, усилить санкционное и политическое давление на Россию и Беларусь, совместно противодействовать российской пропаганде и укреплять обороноспособность Украины, защищающую Европу от российской угрозы", - говорится в сообщении МИД Украины.

Также напоминают, что в 2021-2022 годах накопление российских войск на границах Украины происходило под прикрытием совместных военных учений России и Белоруссии "Запад-2021".

"Предостерегаем Минск от необдуманных провокаций, советуем сохранять благоразумие, не приближаться к границам и не провоцировать Силы обороны Украины", - говорят в МИД.

Напомним, в следующие недели на территории Беларуси пройдут военные учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в том числе "Взаимодействие-2025", "Поиск-2025", "Эшелон-2025", и совместных стратегических учений вооруженных сил Беларуси и РФ "Запад-2025".

Литовский президент Гитанас Науседа ранее говорил, что нынешние учения "Запад" будут в два-три раза меньше по масштабу, чем в 2021 году перед полномасштабным вторжением РФ в Украину.

