На Запоріжжі внаслідок ударів росіян спалахнули пожежі
На Запоріжжі чоловік заразився рідкісним захворюванням після укусу комара
Погода в Україні 23 серпня: синоптик попередила про різкий перепад температур і дощі
23 серпня 2025, 00:30

МЗС України звернулась до Білорусі з закликом не робити провокації

23 серпня 2025, 00:30
Скоро на території Білорусі будуть проходити військові навчання. Українське МЗС закликало Мінськ не наближатися до кордонів

Про це повідомляє Українська правда, передає RegioNews.

МЗС України нагадало, що з 2022 року Білорусь є співучасницею злочину агресії Росії проти України. Також зазначили, що співпраця Мінського та Московського режиму є загрозою для всієї Європи.

"Закликаємо наших партнерів зберігати пильність, посилити санкційний та політичний тиск на Росію та Білорусь, спільно протидіяти російській пропаганді та зміцнювати обороноздатність України, яка захищає Європу від російської загрози", - йдеться у повідомленні МЗС України.

Також нагадують, що у 2021-2022 роках накопичення російських військ на кордонах України відбувалося під прикриттям спільних військових навчань Росії та Білорусі "Запад-2021".

"Застерігаємо Мінськ від необдуманих провокацій, радимо зберігати розсудливість, не наближатися до кордонів та не провокувати Сили оборони України", - кажуть в МЗС.

Нагадаємо, у наступні тижні на території Білорусі пройдуть військові навчання Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), зокрема "Взаємодія-2025", "Пошук-2025", "Ешелон-2025", та спільних стратегічних навчань збройних сил Білорусі та РФ "Захід-2025".

Литовський президент Гітанас Науседа раніше говорив, що цьогорічні навчання "Запад" будуть вдвічі-втрічі меншими за масштабом, аніж у 2021 році перед повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

