Удар по Сумах: у мережі показали відео наслідків
Вихідні в Україні будуть спекотними
На Закарпатті пасажирські вагони зійшли з рейок: що відомо
15 серпня 2025, 21:45

Британія голова відправити своїх військових в Україну після угоди про перемир'я з РФ

15 серпня 2025, 21:45
Ілюстративне фото
Об'єднане Королівство готове доєднатися до плану Коаліції охочих на випадок укладення угоди про припинення вогню. Діяти готові з першого дня домовленостей

Про це повідомляє BBC, передає RegioNews.

За словами прем'єр-міністра Британії Джона Гілі, понад 200 військових планувальників із Коаліції охочих розробили детальний план дій на випадок укладення угоди про припинення вогню.

Зокрема, Велика Британія планує на українській території розмістити війська для підтримки населення. Також йдеться про безпеку в повітрі та на морі, а зокрема — про зміцнення обороноздатності України.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон казав про те, що ключовим елементом гарантій безпеки для України можуть стати так звані сили заспокоєння, які країни-союзники могли б розгорнути після досягнення перемир’я. Він пояснював, що це не миротворці, а контингент з декількох держав, які погодяться на довгострокову присутність у визначених стратегічних точках на території України за узгодженням з українською стороною.

