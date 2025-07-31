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Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко, передает RegioNews.

По его словам, реактивные "Шахеды" могут оказаться некоторой проблемой для мобильных огневых групп. Но это не проблема для зенитной артиллерии с радиолокационным или электронным наведением снарядов.

Эксперт считает, что украинскую противовоздушную оборону просто ждет переконфигурирование в плане распределения целей. Говорить о том, что "нет лома против приема", не стоит.

Напомним, в ночь на 31 июля армия РФ запустила по Украине восемь ракет, а также 309 ударных дронов типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО обезвредили 291 враждебную цель.