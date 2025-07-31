Реактивные "Шахеды" могут стать проблемой для Украины, - эксперт
Реактивные ударные беспилотники типа "Шахед", которые начали применять россияне, не являются неуязвимыми
Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко, передает RegioNews.
По его словам, реактивные "Шахеды" могут оказаться некоторой проблемой для мобильных огневых групп. Но это не проблема для зенитной артиллерии с радиолокационным или электронным наведением снарядов.
Эксперт считает, что украинскую противовоздушную оборону просто ждет переконфигурирование в плане распределения целей. Говорить о том, что "нет лома против приема", не стоит.
Напомним, в ночь на 31 июля армия РФ запустила по Украине восемь ракет, а также 309 ударных дронов типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов разных типов. Силы ПВО обезвредили 291 враждебную цель.