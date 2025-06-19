В Верховной Раде осталось рекордно мало народных депутатов

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В украинском парламенте осталось 399 депутатов. Это один из самых низких показателей в истории

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный Telegram-канал Ярослава Железняка.

По его словам, после оглашения на заседании Верховной Рады о смерти народного депутата Сергея Швеца, в парламенте осталось 399 народных избранников.

Это – одно из самых низких количеств за время каденции.

Напомним, народный депутат Олесь Довгий написал заявление на сложение депутатских полномочий.