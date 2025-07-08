12:20  08 июля
В Днепре ограничили движение грузовиков из-за жары более +28°C
10:51  08 июля
Трагическое ДТП на Львовщине: водитель наехал на лежавшую на дороге женщину
09:13  08 июля
В Винницкой области со дна реки подняли утопленника
UA | RU
UA | RU
08 июля 2025, 14:57

Зеленский предупредил посла Украины в США Маркарову об увольнении: кто может ее заменить

08 июля 2025, 14:57
Читайте також українською мовою
фото: Facebook / Oksana Markarova
Читайте також
українською мовою

Президент Владимир Зеленский сообщил Оксане Маркаровой о возможном освобождении от должности посла Украины в США

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источник в Офисе президента, передает RegioNews.

Официального указа об увольнении Оксаны Маркаровой пока нет. По словам источников, ей не предложили конкретную новую должность, если она останется в команде президента.

Слухи о ее возможном увольнении появлялись еще раньше. В 2023 году Bloomberg писал, что президент Зеленский уже обсуждал смену посла во время разговоров с президентом США Дональдом Трампом. Критика Маркаровой со стороны республиканцев звучала еще до официального завершения выборов в США.

Среди возможных претендентов на должность посла СМИ упоминали премьера Дениса Шмыгаля, вице-премьера Ольгу Стефанишину, министра обороны Рустема Умерова и министра энергетики Германа Галущенко. Стефанишина заявила, что такое предложение ей не поступало.

Маркарова возглавляет украинское посольство в США с 2021 года. До этого была Министром финансов в двух правительствах - при президентах Порошенко и Зеленском. Имеет два диплома магистра – по экологии (Киево-Могилянская академия) и международных финансов (Университет Индианы, США), а также опыт стажировки во Всемирном банке.

Ранее сообщалось, Зеленский ищет замену Маркаровой: кто станет послом в США.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
США посол Зеленский Владимир Оксана Маркарова кадровые решения
Кабмин отказался назначить Цивинского директором БЭБ
08 июля 2025, 08:55
Зеленский ищет замену Маркаровой: кто станет послом в США
07 июля 2025, 13:23
Зеленский ввел "особые" санкции против России, бьющие по финансовым схемам
06 июля 2025, 17:25
Все новости »
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
В Харькове задержали молодых людей, которые жестоко расправились с мужчиной
08 июля 2025, 16:07
В Ровенской области депортировали азербайджанца-нелегала, который годами жил в Украине и имел судимости
08 июля 2025, 15:59
На Тернопольщине чуть не утонул трехлетний ребенок
08 июля 2025, 15:59
В Херсоне два экс-железнодорожника будут отвечать в суде за сотрудничество с оккупантами
08 июля 2025, 15:18
В Полтаве попрощались с работницей ТЦК, погибшей в результате российской атаки
08 июля 2025, 15:13
Заблудились в горах: спасатели Ивано-Франковской области помогли трем туристам
08 июля 2025, 14:44
Преступления против человечности: более 400 случаев торговли людьми с начала войны
08 июля 2025, 14:37
Инклюзивность на рельсах: Укрзализныця презентовала первый безбарьерный вагон
08 июля 2025, 14:18
Россияне нанесли авиаудары по Константиновке: повреждена школа и жилье
08 июля 2025, 14:07
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Все публикации »
Вадим Денисенко
Михаил Ткач
Виктор Шлинчак
Все блоги »