фото: Facebook / Oksana Markarova

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на источник в Офисе президента, передает RegioNews.

Официального указа об увольнении Оксаны Маркаровой пока нет. По словам источников, ей не предложили конкретную новую должность, если она останется в команде президента.

Слухи о ее возможном увольнении появлялись еще раньше. В 2023 году Bloomberg писал, что президент Зеленский уже обсуждал смену посла во время разговоров с президентом США Дональдом Трампом. Критика Маркаровой со стороны республиканцев звучала еще до официального завершения выборов в США.

Среди возможных претендентов на должность посла СМИ упоминали премьера Дениса Шмыгаля, вице-премьера Ольгу Стефанишину, министра обороны Рустема Умерова и министра энергетики Германа Галущенко. Стефанишина заявила, что такое предложение ей не поступало.

Маркарова возглавляет украинское посольство в США с 2021 года. До этого была Министром финансов в двух правительствах - при президентах Порошенко и Зеленском. Имеет два диплома магистра – по экологии (Киево-Могилянская академия) и международных финансов (Университет Индианы, США), а также опыт стажировки во Всемирном банке.

Ранее сообщалось, Зеленский ищет замену Маркаровой: кто станет послом в США.