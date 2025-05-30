Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией в Стамбуле, – Келлог
Спецпредставитель Трампа Кит Келлог считает, что Украине не стоит отказываться от переговоров с РФ в Стамбуле, даже если та не представит до встречи свой "меморандум" по завершению войны
Об этом он заявил в интервью ABC News, передает RegioNews.
"Я говорил с их главным переговорщиком, Рустемом Умеровым, который возглавит переговоры во время следующей встречи в Стамбуле. Он тоже ничего еще не видел. Я всегда их предостерегал: не говорите таких вещей, не говорите, что вы не приедете. Вам нужно показать серьезность намерений", – сказал он.
Также Келлог отметил, что главной задачей является прекращение огня и перемирие.
Напомним, ранее россияне заявили, что хотят еще одних переговоров в Стамбуле. Украинский МИД ответил на предложение Кремля.
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
На Хмельнитчине задержали агента ФСБ, который наводил российские ракеты на аэродромы ВСУ
30 мая 2025, 10:55"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
30 мая 2025, 10:50Чем опасно наступление РФ на Сумщине и Харьковщине
30 мая 2025, 10:10Смертельное ДТП на Полтавщине: погибли женщина и 16-летняя девушка
30 мая 2025, 09:41Российская армия атаковала Херсон: погиб мужчина
30 мая 2025, 09:40В Донецкой области россияне ударили "Шахедом" по пятиэтажке: ранены женщина с сыном
30 мая 2025, 09:27В Харьковской области саперы разминировали более 300 гектаров территорий
30 мая 2025, 09:15Из-за вражеских обстрелов Донецкой области погиб человек, пострадали 10 мирных жителей
30 мая 2025, 08:50Россияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье: возник пожар
30 мая 2025, 08:43
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Все блоги »