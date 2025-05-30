Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией в Стамбуле, – Келлог

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Спецпредставитель Трампа Кит Келлог считает, что Украине не стоит отказываться от переговоров с РФ в Стамбуле, даже если та не представит до встречи свой "меморандум" по завершению войны

Об этом он заявил в интервью ABC News, передает RegioNews.

"Я говорил с их главным переговорщиком, Рустемом Умеровым, который возглавит переговоры во время следующей встречи в Стамбуле. Он тоже ничего еще не видел. Я всегда их предостерегал: не говорите таких вещей, не говорите, что вы не приедете. Вам нужно показать серьезность намерений", – сказал он.

Также Келлог отметил, что главной задачей является прекращение огня и перемирие.

Напомним, ранее россияне заявили, что хотят еще одних переговоров в Стамбуле. Украинский МИД ответил на предложение Кремля.