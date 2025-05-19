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Финляндия стала одной из стран Евросоюза, которые официально будут поставлять Украине тяжелые боеприпасы, закупленные за счет доходов от замороженных российских активов

Об этом сообщило финское правительство, передает RegioNews.

Соответствующее соглашение Финляндия заключила с Еврокомиссией. Боеприпасы будут закупаться у финских поставщиков, а закупка будет финансироваться за счет средств, вырученных от замороженных российских активов, которые будут направлены через Европейский фонд мира (EPF).

Стоимость этого соглашения составляет 90 млн. евро.

"Нам удалось договориться о дополнительном финансировании поддержки Украине. Продукция закупается у финской промышленности для повышения занятости дома и направляется в Украину. Я очень доволен результатом", — заявил министр обороны Финляндии Антти Хаккянен.

Он подчеркнул, что эта инициатива является важным дополнением к национальной программе поддержки Украины на сумму 660 млн евро и подтверждением "непреклонной и сильной" позиции Финляндии.

Также Хаккянен отметил, что поставки станут показательным примером эффективности финских инвестиций в производственные мощности оборонной отрасли.

В правительстве подчеркнули, что детали по объемам, способам или срокам поставки не разглашаются из соображений безопасности.

Напомним, в апреле Швеция объявила о новом пакете помощи для Украины. Речь идет о сумме 1,6 млрд долларов.

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