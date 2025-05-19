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19 мая 2025, 21:15

"Пусть это начнется": Трамп после разговора с Путиным анонсировал новые переговоры Украины и РФ

19 мая 2025, 21:15
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Фото: YouTube
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Президент США Трамп провел телефонный разговор с диктатором Путиным. И, по его словам, он доволен разговором

Об этом президент США написал в соцсети Truth Social, передает RegioNews.

По словам Дональда Трампа, он говорил с Путиным два часа. По его мнению, "разговор прошел очень хорошо". Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что важнее, о завершении войны.

"Условия для этого будут обсуждены между двумя сторонами, как это только может быть, потому что они знают детали переговоров, о которых никто другой не знает. Тон и дух разговора были великолепны. Россия хочет вести широкомасштабную торговлю с США, когда закончится эта катастрофическая "кровавая баня", и я с этим согласен", - заявил Трамп.

Он также добавил, что РФ сможет получить большое количество рабочих мест, а также Украина сможет извлечь выгоды от торговли в процессе восстановления своей страны.

Об этом я проинформировал Зеленского, президента Европейской Комиссии, Макрона, премьер-министра Италии, канцлера Германии и президента Финляндии во время телефонного разговора со мной, сразу после разговора Путиным. процесс начнется", – заявил Трамп.

Следует отметить, что в российских СМИ уже появилось заявление диктатора Путина об этом разговоре. Глава Кремля заявил, что "Украина и Россия должны найти компромиссы, устраивающие обе стороны". Также он заявил, что "возобновление контактов в Стамбуле говорит о том, что стороны, в общем, на правильном пути".

Однако напомним, что в Financial Times писали, что как раз переговоры в Стамбуле подчеркнули нежелание Путина участвовать в мирных переговорах. Ведь он отправил туда делегацию низкого уровня во главе со своим бывшим министром культуры Владимиром Мединским, а сам вообще не явился и не встретился с Владимиром Зеленским.

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