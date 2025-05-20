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20 травня 2025, 13:20

Нардеп Халімон став співзасновником волонтерського руху "Добробат"

20 травня 2025, 13:20
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Нардеп від "Слуги народу" Павло Халімон став одним із засновників відомого благодійного фонду "Добробат"

Відповідні дані з'явилися у відкритих реєстрах YouControl.

"Добробат – добровольчий будівельний батальйон" допомагає постраждалим у нагальному відновленні житла та об’єктів соціальної інфраструктури на деокупованих територіях. "Добробат", як сказано на сайті самого БФ, зосереджується на первинній відбудові: перекриття зруйнованого даху, ремонт побитих вікон, підмурування пошкоджених стін тощо. Відбудовують різні об’єкти інфраструктури: житлові будинки – багатоквартирні та приватні, школи, амбулаторії тощо. На сьогодні благодійний фонд разом зі своїми волонтерами відновили покрівлі в 10 тис. будинках, в 20 тис. будинках полагодили вікна, більш ніж 100 об’єктів соціальної інфраструктури відбудували.

Разом із Павлом Халімоном засновниками фонду є виконавчий директор Українського інституту майбутнього Віктор Андрусів, депутат Чернігівської обласної ради від "Слуги народу" Дмитро Іванов, підприємець із Чернігова Олександр Марущак.

Нагадаємо, як раніше писало видання RegioNews, наприкінці минулого року НАБУ закрило справу проти нардепа Халімона, якого підозрювали в незаконному збагаченні. Це провадження Національне бюро відкрило 2023 року. Тоді ЗМІ опублікували інформацію, що родина Халімона в 2022-му придбала будинок із землею на Печерських пагорбах у Києві. Коштували житло та ділянка 10,3 млн грн, і ця вартість, за розрахунками журналістів, могла бути занижена вп'ятеро. Після виходу розслідування – НАЗК дослідило спосіб життя нардепа та його сім'ї і встановило, що вони начебто не мали на той момент таких коштів для купівлі нерухомості. Втім, під час досудового розслідування НАБУ, яке проводилося протягом 2023-2024 років, детективи не знайшли підтвердження цій інформації та закрили кримінальне провадження.

Вже у середині травня нардеп Халімон повернувся на посаду заступника глави фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді. Його повноваження були призупинені якраз на час розслідування НАБУ.

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