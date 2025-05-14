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В СМИ появилась информация о том, кого отправит Украина на переговоры в Турцию. Однако источники отмечают, что окончательное решение будет принимать Зеленский уже 15 мая

Об этом сообщает NV со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

Журналисты со ссылкой на собственные источники сообщили, что в Турции, где могут состояться переговоры Украины и РФ, кроме Владимира Зеленского отправятся несколько чиновников.

По словам инсайдеров, в Стамбул планируют поехать глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Украины Рустем Умеров, дипломатический советник президента Игорь Жовква и находящийся там министр иностранных дел Андрей Сибига.

При этом отмечается, что решение о формате переговоров и будут ли они, будет приниматься лично президентом уже завтра в Турции.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в своем обращении говорил, что Украина готова к любым форматам переговоров. Он также подчеркнул, что сейчас от мира зависит, как закончится война.