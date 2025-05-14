13:35  14 мая
В Киеве школьница выпала из окна третьего этажа
13:05  14 мая
В Белой Церкви пьяный мужчина ограбил 10-летнего мальчика
12:39  14 мая
В туристическом селе на Закарпатье объявили карантин из-за вспышки гепатита А
UA | RU
UA | RU
14 мая 2025, 22:35

В СМИ раскрыли, кто поедет на переговоры в Турцию от Украины

14 мая 2025, 22:35
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В СМИ появилась информация о том, кого отправит Украина на переговоры в Турцию. Однако источники отмечают, что окончательное решение будет принимать Зеленский уже 15 мая

Об этом сообщает NV со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

Журналисты со ссылкой на собственные источники сообщили, что в Турции, где могут состояться переговоры Украины и РФ, кроме Владимира Зеленского отправятся несколько чиновников.

По словам инсайдеров, в Стамбул планируют поехать глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Украины Рустем Умеров, дипломатический советник президента Игорь Жовква и находящийся там министр иностранных дел Андрей Сибига.

При этом отмечается, что решение о формате переговоров и будут ли они, будет приниматься лично президентом уже завтра в Турции.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский в своем обращении говорил, что Украина готова к любым форматам переговоров. Он также подчеркнул, что сейчас от мира зависит, как закончится война.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина США переговоры РФ
"Задушить экономику РФ": Франция и США готовят убийственные санкции против Москвы
14 мая 2025, 16:30
СМИ: Трамп отправит на переговоры с Украиной и РФ Виткоффа и Келлога
13 мая 2025, 17:45
Папа Римский Лев XIV приедет в Украину
13 мая 2025, 11:20
Все новости »
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
01 мая 2025
Долгожданное соглашение об ископаемых: что подписала Украина, зачем это Трампу и как оно повлияет на войну
Украина и Соединенные Штаты Америки наконец дошли до точки подписания, но – подписание чего? И чем это обернется для нашей экономики и национальной безопасности
30 апреля 2025
"Римские каникулы" Трампа: чего ждать Украине от смены риторики президента США
Встреча лидеров Соединенных Штатов Америки и Украины во время визита в Ватикан шокировала российских пропагандистов, но пойдет ли она на пользу нашему государству?
В Херсонской области женщина подорвалась на российской противопехотной мине
15 мая 2025, 00:55
Сам не поедет: Путин утвердил список делегации РФ на переговоры в Стамбуле
14 мая 2025, 23:45
Россияне атаковали Харьковщину беспилотниками: двое пожилых людей получили ранения
14 мая 2025, 22:45
"Сливал" геолокации военных госпиталей: в Полтавской области задержали корректировщика РФ
14 мая 2025, 22:15
В Ровенской области 13-летняя девочка совершила самоубийство
14 мая 2025, 21:35
"Украина готова к любым форматам": Зеленский сделал заявление о переговорах с РФ в Турции
14 мая 2025, 20:45
В Житомирской области водитель сбила пенсионерку
14 мая 2025, 20:05
Не было здоровья для боевых задач: в Кировоградской области судили мужчину, который отказался от повестки
14 мая 2025, 19:40
В Киеве продавали наркотики под видом секс-игрушек
14 мая 2025, 18:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Все публикации »
Александр Коваленко
Вадим Денисенко
Анна Маляр
Все блоги »