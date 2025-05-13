Хочет всю Украину: Путин не собирается прекращать боевые действия и договариваться
Конечно, Путин не собирается прекращать боевые действия и договариваться. А зачем ему это нужно?
Конечно, Путин не собирается прекращать боевые действия и договариваться. А зачем ему это нужно?
Он играет на самых высоких ставках – либо все, либо ничего. И нет такой части украинской земли, на которой он остановился бы… то есть нет той "середины" на которой можно договориться и его остановить.
Он хочет всю Украину.
Поэтому останавливать его можно только силой.
Хотелось бы, чтобы запад это осознал до того, как он пойдет на них.
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