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Анна Маляр Бывший заместитель Министра обороны Украины info@regionews.ua
13 мая 2025, 15:55

Хочет всю Украину: Путин не собирается прекращать боевые действия и договариваться

13 мая 2025, 15:55
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Конечно, Путин не собирается прекращать боевые действия и договариваться. А зачем ему это нужно?
Конечно, Путин не собирается прекращать боевые действия и договариваться. А зачем ему это нужно?
иллюстративное фото: росСМИ
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Он играет на самых высоких ставках – либо все, либо ничего. И нет такой части украинской земли, на которой он остановился бы… то есть нет той "середины" на которой можно договориться и его остановить.

Он хочет всю Украину.

Поэтому останавливать его можно только силой.

Хотелось бы, чтобы запад это осознал до того, как он пойдет на них.

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