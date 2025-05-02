Трамп объявил 8 мая Днем победы США во Второй мировой войне

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Президент Дональд Трамп заявил, что отныне Штаты будут праздновать 8 мая День победы США во Второй мировой войне, а 11 ноября – День победы в Первой мировой войне

Об этом он написал на своей странице в Truth Social, передает RegioNews.

"Многие наши союзники и друзья празднуют 8 мая как День победы, но мы сделали гораздо больше, чем любая другая страна, для достижения победного результата во Второй мировой войне. Этим я переименовываю 8 мая в День победы во Второй мировой войне и 11 ноября в День победы в Первой мировой войне", – написал американский президент.

Трамп отметил, что США выиграли обе войны.

"Никто не был рядом с нами по силе, храбрости или военному блеску, но мы никогда ничего не празднуем – это потому, что у нас больше нет лидеров, которые знают, как это делать! Мы снова начнем праздновать наши победы!" – подчеркнул он.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа одобрила экспорт оружия в Украину на 50 миллионов долларов через прямые коммерческие продажи.