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Если США сократит помощь Украине, эту роль придется выполнять Британии и странам ЕС. Даже в ситуации, если это ослабит их собственную оборону

Об этом сообщает The Times, передает RegioNews.

Не так давно Дональд Трамп говорил, что США могут выйти из переговоров о мире в Украине, если одна из сторон будет создавать трудности. По мнению Уильяма Гейга, ректора Оксфордского университета и бывшего министра иностранных дел Великобритании, это противоречит недавнему опыту успешных мирных переговоров.

Эксперт отметил, что если бы США уделили достаточно времени и использовали необходимые рычаги влияния, они могли бы завершить войну в Украине. В качестве рычагов аналитик называет также объем военной помощи, который мог бы убедить диктатора Путина в невозможности дальнейшего укрепления его позиций.

"Намного более вероятно, что, если результат не будет достигнут быстро, Трамп просто уйдет, оставив Украину на произвол судьбы", - считает эксперт.

Уильям Гейг отметил, что если США действительно сократят объемы помощи Украине, на себя эту ответственность должны будут взять Британия и Европа. При этом это может стоить этим странам ослаблением собственной обороны. Однако цена украинского поражения в будущем может быть намного выше, говорит бывший британский премьер.

Напомним, что ранее в СМИ появлялись сообщения, что президент США Дональд Трамп хочет предложить "для мира" признать российским аннексированный Крым. Однако президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет юридически признавать Крым российским.