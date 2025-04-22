11:19  22 апреля
В Одессе работника ТЦК будут судить за хулиганство
09:49  22 апреля
В Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода на этой неделе
21:02  22 апреля
В Раде прокомментировали возможное снижение мобилизационного возраста
UA | RU
UA | RU
22 апреля 2025, 21:57

Если Трамп уменьшит помощь Украине - это ляжет на плечи Британии и Европы - The Times

22 апреля 2025, 21:57
Читайте також українською мовою
Фото: YouTube
Читайте також
українською мовою

Если США сократит помощь Украине, эту роль придется выполнять Британии и странам ЕС. Даже в ситуации, если это ослабит их собственную оборону

Об этом сообщает The Times, передает RegioNews.

Не так давно Дональд Трамп говорил, что США могут выйти из переговоров о мире в Украине, если одна из сторон будет создавать трудности. По мнению Уильяма Гейга, ректора Оксфордского университета и бывшего министра иностранных дел Великобритании, это противоречит недавнему опыту успешных мирных переговоров.

Эксперт отметил, что если бы США уделили достаточно времени и использовали необходимые рычаги влияния, они могли бы завершить войну в Украине. В качестве рычагов аналитик называет также объем военной помощи, который мог бы убедить диктатора Путина в невозможности дальнейшего укрепления его позиций.

"Намного более вероятно, что, если результат не будет достигнут быстро, Трамп просто уйдет, оставив Украину на произвол судьбы", - считает эксперт.

Уильям Гейг отметил, что если США действительно сократят объемы помощи Украине, на себя эту ответственность должны будут взять Британия и Европа. При этом это может стоить этим странам ослаблением собственной обороны. Однако цена украинского поражения в будущем может быть намного выше, говорит бывший британский премьер.

Напомним, что ранее в СМИ появлялись сообщения, что президент США Дональд Трамп хочет предложить "для мира" признать российским аннексированный Крым. Однако президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет юридически признавать Крым российским.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Дональд Трамп Украина США Британия ЕС
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
11 апреля 2025
Социология против Минединства. Почему украинцев за границей не заинтересовали инициативы Алексея Чернышева
На деятельности Министерства национального единства по большому счету можно ставить крест. Министерство с пафосным (совершенно в стиле нейминга нынешней власти) названием, созданное в прошлом году, ко...
На Запорожье разведчики уничтожили РЛС "Гармонь-М" и бронетехнику оккупантов
23 апреля 2025, 00:35
В Житомире будут судить мужчину, который угрожал адвокату и требовал несуществующий долг
23 апреля 2025, 00:32
В оккупированном Мариуполе тигрица убила работника зоопарка
23 апреля 2025, 00:20
На Днепропетровщине задержали мужчину, который убил соседского ребенка
23 апреля 2025, 00:11
"Пусть надевают юбки": военный раскритиковал уклонистов
22 апреля 2025, 23:50
Украинские рестораны заработали миллионы на куличах: в каких регионах было дороже
22 апреля 2025, 23:30
ТЦК приняло популярного украинского артиста
22 апреля 2025, 22:55
Нехватка человечности: актриса Елена Кравец высказалась в отношении подростков с российской музыкой в Киеве
22 апреля 2025, 22:25
В Украине снова подорожала говядина: сколько теперь платить за килограмм
22 апреля 2025, 21:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Все публикации »
Вадим Денисенко
Тарас Загородний
Вадим Денисенко
Все блоги »