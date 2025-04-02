Роковой долг: в Каменском местный житель убил бывшего заммэра
Правоохранители выдвинули подозрение жителю Днепропетровской области по делу об убийстве бывшего вицемера Каменского Александра Плахотника
Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.
Отмечается, что в ходе следственных действий у злоумышленника изъяли оружие и боеприпасы.
По данным следствия, подозреваемый в течение нескольких месяцев следил за Плахотником и собирал информацию о его передвижении.
В пятницу, 28 марта, он прибыл к месту жительства жертвы, после чего произвел по меньшей мере 10 выстрелов из огнестрельного оружия. От полученных ранений Плахотник погиб на месте. После этого нападавший скрылся.
Подозреваемому предъявлены обвинения по статьям:
- п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство по корыстным мотивам);
- ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием).
Что известно об Александре Плахотнике
Александр Плахотник родился 4 апреля 1975 года в городе Днепродзержинске (сегодня Каменское).
Он занимал должность генерального директора КП "Горводоканал" Каменского городского совета и являлся активным членом политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". С 2015 года работал заместителем мэра Каменского.
В политических и общественных кругах Плахотник отмечался как основной финансовый донор Днепропетровской ячейки партии "Батькивщина" в последние годы. Его жена, Елена Плахотник, работает депутатом областного совета и одновременно возглавляет местную организацию этой партии.
В 2014 году Александр пытался баллотироваться в Верховную Раду от мажоритарного округа, однако проиграл выборы. Ранее он работал помощником народного депутата Александры Кужель.
В июле 2018 года Плахотник основал благотворительную организацию "Благотворительный фонд А. Плахотника "Родная Родина".
По данным СМИ, Плахотника связывают с сотрудничеством с братьями Дубинскими, фигурантами громких коррупционных скандалов.
Напомним, рано утром 28 марта под Каменским на Днепропетровщине на обочине дороги обнаружили тело мужчины . При предварительном осмотре на его теле зафиксировали огнестрельное ранение в районе головы.
Полиция приступила к уголовному производству по пункту 11 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей умышленное убийство.