12:00  02 апреля
Генеральный штаб сообщил, как ВСУ "поздравили" россиян с Днем смеха
11:42  02 апреля
Теракт во Львове: агенты России готовили взрыв в отделении полиции
09:47  02 апреля
Март в Киеве: 35 воздушных тревог, трое погибших, среди них – ребенок
UA | RU
UA | RU
02 апреля 2025, 12:32

Роковой долг: в Каменском местный житель убил бывшего заммэра

02 апреля 2025, 12:32
Читайте також українською мовою
фото: Информатор
Читайте також
українською мовою

Правоохранители выдвинули подозрение жителю Днепропетровской области по делу об убийстве бывшего вицемера Каменского Александра Плахотника

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что в ходе следственных действий у злоумышленника изъяли оружие и боеприпасы.

По данным следствия, подозреваемый в течение нескольких месяцев следил за Плахотником и собирал информацию о его передвижении.

В пятницу, 28 марта, он прибыл к месту жительства жертвы, после чего произвел по меньшей мере 10 выстрелов из огнестрельного оружия. От полученных ранений Плахотник погиб на месте. После этого нападавший скрылся.

Подозреваемому предъявлены обвинения по статьям:

  • п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство по корыстным мотивам);
  • ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием).

Что известно об Александре Плахотнике

Александр Плахотник родился 4 апреля 1975 года в городе Днепродзержинске (сегодня Каменское).

Он занимал должность генерального директора КП "Горводоканал" Каменского городского совета и являлся активным членом политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". С 2015 года работал заместителем мэра Каменского.

В политических и общественных кругах Плахотник отмечался как основной финансовый донор Днепропетровской ячейки партии "Батькивщина" в последние годы. Его жена, Елена Плахотник, работает депутатом областного совета и одновременно возглавляет местную организацию этой партии.

В 2014 году Александр пытался баллотироваться в Верховную Раду от мажоритарного округа, однако проиграл выборы. Ранее он работал помощником народного депутата Александры Кужель.

В июле 2018 года Плахотник основал благотворительную организацию "Благотворительный фонд А. Плахотника "Родная Родина".

По данным СМИ, Плахотника связывают с сотрудничеством с братьями Дубинскими, фигурантами громких коррупционных скандалов.

Напомним, рано утром 28 марта под Каменским на Днепропетровщине на обочине дороги обнаружили тело мужчины . При предварительном осмотре на его теле зафиксировали огнестрельное ранение в районе головы.

Полиция приступила к уголовному производству по пункту 11 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей умышленное убийство.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
долги убийство Днепропетровская область Каменское Александр Плахотник
На Днепропетровщине из-за российских обстрелов пострадала мирная жительница
02 апреля 2025, 09:32
Житель Днепропетровщины стрелял по авто с людьми и угрожал убить прохожего
02 апреля 2025, 03:35
На Днепропетровщине перевернулась фура: водителя вытаскивали спасатели
02 апреля 2025, 00:18
Все новости »
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
27 марта 2025
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
2025 год войдет в историю российско-украинской войны как начало действительно террористической ее составляющей – уже без всяких военных прикрытий, а напрямую. Российские спецслужбы, прежде всего Федер...
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
На Львовщине легковушка столкнулась с грузовиком: погиб водитель, пострадал пассажир
02 апреля 2025, 13:30
К 1 сентября на Запорожье откроют десять подземных школ
02 апреля 2025, 13:25
Во Львове будут судить работника предприятия, укравшего военные бронешоломы
02 апреля 2025, 13:12
В Запорожской области юрист за 15 тысяч долларов пытался организовать незаконный выезд мужчины за границу
02 апреля 2025, 13:05
Ночная атака и ответ Зеленского: что сказал президент
02 апреля 2025, 12:59
В Киеве горело общежитие: огонь полностью уничтожил квартиру
02 апреля 2025, 12:45
На Прикарпатье спасатели нашли парня, заблудившегося в горах
02 апреля 2025, 12:44
В Винницкой области на предприятии горел ангар с техникой: пострадали работники
02 апреля 2025, 12:37
В Никополе тяжело ранена почтальон "Укрпочты": женщина потеряла руку
02 апреля 2025, 12:12
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
Смертники от ФСБ. Почему Россия начала 2025 год с терактов в Украине
Все публикации »
Вадим Денисенко
Марина Данилюк-Ярмолаева
Валерий Чалый
Все блоги »