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Правоохранители выдвинули подозрение жителю Днепропетровской области по делу об убийстве бывшего вицемера Каменского Александра Плахотника

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что в ходе следственных действий у злоумышленника изъяли оружие и боеприпасы.

По данным следствия, подозреваемый в течение нескольких месяцев следил за Плахотником и собирал информацию о его передвижении.

В пятницу, 28 марта, он прибыл к месту жительства жертвы, после чего произвел по меньшей мере 10 выстрелов из огнестрельного оружия. От полученных ранений Плахотник погиб на месте. После этого нападавший скрылся.

Подозреваемому предъявлены обвинения по статьям:

п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство по корыстным мотивам);

ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием).

Что известно об Александре Плахотнике

Александр Плахотник родился 4 апреля 1975 года в городе Днепродзержинске (сегодня Каменское).

Он занимал должность генерального директора КП "Горводоканал" Каменского городского совета и являлся активным членом политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина". С 2015 года работал заместителем мэра Каменского.

В политических и общественных кругах Плахотник отмечался как основной финансовый донор Днепропетровской ячейки партии "Батькивщина" в последние годы. Его жена, Елена Плахотник, работает депутатом областного совета и одновременно возглавляет местную организацию этой партии.

В 2014 году Александр пытался баллотироваться в Верховную Раду от мажоритарного округа, однако проиграл выборы. Ранее он работал помощником народного депутата Александры Кужель.

В июле 2018 года Плахотник основал благотворительную организацию "Благотворительный фонд А. Плахотника "Родная Родина".

По данным СМИ, Плахотника связывают с сотрудничеством с братьями Дубинскими, фигурантами громких коррупционных скандалов.

Напомним, рано утром 28 марта под Каменским на Днепропетровщине на обочине дороги обнаружили тело мужчины . При предварительном осмотре на его теле зафиксировали огнестрельное ранение в районе головы.

Полиция приступила к уголовному производству по пункту 11 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей умышленное убийство.