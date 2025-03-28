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28 марта 2025, 11:54

В Днепропетровской области обнаружили труп: СМИ сообщают, что это местный политик

28 марта 2025, 11:54
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фото: Национальная полиция
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Под Каменским на Днепропетровщине на обочине дороги обнаружили тело мужчины. На месте работает полиция

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть полиции сегодня в пятницу, 28 марта, около 8:20. Водитель автомобиля сообщил, что обнаружил на обочине тело человека.

Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия. Также задействована криминалистическая лаборатория.

Устанавливаются все происшествия инцидента.

По данным местных СМИ, тело принадлежит депутату партии "Батькивщина" Александру Плахотнику.

Официально его смерть пока не подтверждена.

Что известно об Александре Плахотнике

По данным Руху "Чесно", Александр Плахотник родился 4 апреля 1975 года в городе Днепродзержинск (сейчас Каменское) на Днепропетровщине.

Занимал должность генерального директора коммунального предприятия Каменского городского совета "Горводоканал". Являлся членом политической партии Всеукраинское объединение "Батькивщина".

Напомним, 14 марта в Одессе убили активиста Демьяна Ганула. Правоохранители задержали убийцу. Им оказался 46-летний дезертир.

16 марта подозреваемому в убийстве одесского активиста Демьяна Ганула избрали меру пресечения. Суд удовлетворил ходатайство следователей – фигурант будет находиться под стражей без права внесения залога.

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