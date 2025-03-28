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28 марта 2025, 13:26

Труп на обочине Каменского: в полиции рассказали подробности

28 марта 2025, 13:26
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фото: Национальная полиция
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По факту убийства мужчины в Каменском районе, тело которого обнаружили на обочине дороги, полиция открыла уголовное производство

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

При предварительном осмотре на теле обнаружено огнестрельное ранение в области головы.

На месте работает руководство Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области и других правоохранительных структур.

Следственно оперативная группа и криминалистическая лаборатория проводит сбор вещественных доказательств для установления всех обстоятельств преступления.

Полиция выясняет обстоятельства преступления в рамках уголовного производства, открытого по п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

Напомним, сегодня утром под Каменским в Днепропетровской области на обочине дороги обнаружили тело мужчины.

По данным местных СМИ, тело принадлежит депутату партии "Батькивщина" Александру Плахотнику. Официально его смерть пока не подтверждена.

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Днепропетровская область Каменское труп мужчина огнестрельное ранение
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