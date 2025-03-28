Труп на обочине Каменского: в полиции рассказали подробности
По факту убийства мужчины в Каменском районе, тело которого обнаружили на обочине дороги, полиция открыла уголовное производство
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
При предварительном осмотре на теле обнаружено огнестрельное ранение в области головы.
На месте работает руководство Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области и других правоохранительных структур.
Следственно оперативная группа и криминалистическая лаборатория проводит сбор вещественных доказательств для установления всех обстоятельств преступления.
Полиция выясняет обстоятельства преступления в рамках уголовного производства, открытого по п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).
Напомним, сегодня утром под Каменским в Днепропетровской области на обочине дороги обнаружили тело мужчины.
По данным местных СМИ, тело принадлежит депутату партии "Батькивщина" Александру Плахотнику. Официально его смерть пока не подтверждена.