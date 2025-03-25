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Сенаторы двух партий начинают обращаться в администрацию Трампа по поводу замороженных активов для передачи Украины. В СМИ это называют публичным давлением

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо сенаторов, передает RegioNews.

Группа сенаторов двух партий настаивает, чтобы администрация президента США согласилась не ограничиваться процентами от замороженных активов РФ, а направила на помощь Украине всю сумму. Речь идет об использовании более 300 миллиардов долларов арестованных российских активов.

"Как администрация рассматривает возможность использования всех имеющихся в ее распоряжении финансовых инструментов для усиления давления на Россию с целью прекращения войны? В частности, считает ли администрация, что активы, находящиеся под контролем США и ЕС, следует использовать как рычаг давления на переговорах с Россией, чтобы положить конец войне? Если да, то как?"

В издании отметили, что такие обращения можно считать давлением республиканцев на администрацию Трампа, чтобы они были более жесткими из РФ.

Напомним, 24 декабря Украина получала от США первый транш в рамках кредита под замороженные росактивы. Всего США предоставит Украине 15 млрд долларов из российских активов. Также Великобритания замораживала российские активы на сумму более 25 миллиардов фунтов стерлингов (свыше 30 миллиардов долларов) в результате санкций, введенных после незаконного вторжения РФ в Украину.