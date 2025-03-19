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19 марта 2025, 18:42

"Двигаемся вперед": Трамп сделал заявление по поводу разговора с Зеленским

19 марта 2025, 18:42
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Фото: YouTube
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19 марта президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер назвал этот разговор хорошим

Об этом Трамп написал в своей соцсети, передает RegioNews.

По словам Дональда Трампа, его разговор с Зеленским длился около часа. В большинстве своем обсуждали его вчерашний разговор с Путиным, чтобы "согласовать запросы и потребности как России, так и Украины".

"Мы уверенно двигаемся вперед, и я попрошу Государственного секретаря Марко Рубио и Советника по национальной безопасности Майкла Волца предоставить точное описание обсуждаемых вопросов. Это заявление будет опубликовано в ближайшее время", – написал Трамп.

Следует отметить, что в СМИ появилась информация, что РФ хочет прекратить поставки оружия в Украину. По мнению экспертов, Кремль хочет, чтобы РФ во время прекращения огня перевооружилась, а Украина этого сделать не могла.

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