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Об этом Трамп написал в своей соцсети, передает RegioNews.

По словам Дональда Трампа, его разговор с Зеленским длился около часа. В большинстве своем обсуждали его вчерашний разговор с Путиным, чтобы "согласовать запросы и потребности как России, так и Украины".

"Мы уверенно двигаемся вперед, и я попрошу Государственного секретаря Марко Рубио и Советника по национальной безопасности Майкла Волца предоставить точное описание обсуждаемых вопросов. Это заявление будет опубликовано в ближайшее время", – написал Трамп.

Следует отметить, что в СМИ появилась информация, что РФ хочет прекратить поставки оружия в Украину. По мнению экспертов, Кремль хочет, чтобы РФ во время прекращения огня перевооружилась, а Украина этого сделать не могла.