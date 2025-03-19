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19 березня 2025, 18:42

"Рухаємося вперед": Трамп зробив заяву щодо розмови з Зеленським

19 березня 2025, 18:42
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Фото: YouTube
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19 березня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Американський лідер назвав цю розмову хорошою

Про це Трамп написав у своїй соцмережі, передає RegioNews.

За словами Дональда Трампа, його розмова з Зеленським тривала приблизно годину. Здебільшого обговорювали його вчорашню розмову з Путіним, щоб "узгодити запити та потреби як Росії, так і України".

"Ми впевнено рухаємося вперед, і я попрошу Державного секретаря Марко Рубіо та Радника з національної безпеки Майкла Волца надати точний опис обговорених питань. Цю заяву буде опубліковано найближчим часом", - написав Трамп.

Слід зазначити, що в ЗМІ зʼявилась інформація про те, що РФ хоче припинити поставки зброї в Україну. На думку експертів, Кремль хоче, щоб РФ під час припинення вогню переозброїлась, а Україна це зробити не могла.

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