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Валерий Чалый Дипломат, бывший посол Украины в США info@regionews.ua
14 марта 2025, 08:24

Москва откровенно послала США: поймет ли Трамп сигнал?

14 марта 2025, 08:24
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Российская сторона и их руководитель прямым текстом послали американцев с таким выстраданным предложением безусловного прекращения огня
Российская сторона и их руководитель прямым текстом послали американцев с таким выстраданным предложением безусловного прекращения огня
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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При этом Украина максимально пошла на встречу американским партнерам.

Послали россияне, правда, в своем стиле, на своем кремлевско-гэбистском жаргоне. Надеюсь, американские переговорщики и Президент США Дональд Трамп правильно прочитают все сигналы и сделают выводы и применят наконец к российским агрессорам и оккупантам кнут, а не пряники!

Немедленно нужно ПРИНУЖДЕНИЕ АГРЕССОРА к МИРУ, а не игра по навязанным им правилам!

Россия США война прекращение огня
 
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