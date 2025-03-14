Российская сторона и их руководитель прямым текстом послали американцев с таким выстраданным предложением безусловного прекращения огня

Российская сторона и их руководитель прямым текстом послали американцев с таким выстраданным предложением безусловного прекращения огня

Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Facebook

При этом Украина максимально пошла на встречу американским партнерам.

Послали россияне, правда, в своем стиле, на своем кремлевско-гэбистском жаргоне. Надеюсь, американские переговорщики и Президент США Дональд Трамп правильно прочитают все сигналы и сделают выводы и применят наконец к российским агрессорам и оккупантам кнут, а не пряники!

Немедленно нужно ПРИНУЖДЕНИЕ АГРЕССОРА к МИРУ, а не игра по навязанным им правилам!