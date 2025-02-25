У Білому домі розповіли, коли зустрінуться Трамп, Зеленський та Путін
Зустрічі американського лідера Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним відбудуться "дуже скоро"
Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт в ефірі Fox News, передає RegioNews.
"Ми очікуємо, що ці зустрічі відбудуться дуже скоро", - заявила вона.
Левітт зазначила, що Трамп очікує підписання угоди про рідкісноземельні мінерали.
Нагадаємо, 24 лютого Зеленський провів розмову з Трампом у межах засідання країн G7. Український президент назвав розмову "хорошою".
Раніше ми повідомляли, що за словами Дональда Трампа зустріч із Володимиром Зеленським може відбутися вже наступного тижня. Обговорюватимуть підписання угоди України та США щодо рідкісноземельних металів.
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