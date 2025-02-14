Почему Зеленскому не стоит идти на второй президентский срок

Отказ Владимира Зеленского от участия в предстоящих выборах позволил бы решить большое количество проблем, которые есть сегодня в Украине.

Отказ Владимира Зеленского от участия в предстоящих выборах позволил бы решить большое количество проблем, которые есть сегодня в Украине.

фото: president.gov.ua

Какими бы сложными ни были системы, у них всегда есть ключевая точка, критическое ограничение, потянув за которое, можно распутать весь клубок. Находить такую точку можно научиться, об этом написано в книгах Элияга Голдратта.

В нынешней Украине такой ключевой точкой является второй президентский термин Владимир Зеленский.

Представим минуту, что Зеленский дает публичную необратимую клятву не идти на второй президентский срок ни при каких обстоятельствах.

Эта вроде бы небольшая вещь решает огромное количество проблем, которые сегодня испытывает Украина. Я бы хотел сказать, что это решает почти все проблемы, но это, наверное, уже будет преувеличением. Но на самом деле критическая масса проблем отпадает.

Судите сами.

1. Неучастие Зеленского в предстоящей гонке снимает проблему избегания болезненных необходимых решений, влияющих на рейтинг. Это касается и хронически запущенных проблем мобилизации, и кадровых проблем, и проблем с реформами, и многих других вещей, которые накопились и тянут страну ко дну.

2. Так же отсутствие необходимости заботиться о рейтинге снимает проблему непродуманных и непродуктивных экономических решений типа раздачи всем по тысяче гривен или повышения налогов на белый бизнес со стимулированием его уходить в тень вместо равномерного повышения налогов на всю экономику.

3. Если не следует думать о следующих выборах, то не нужно и бороться с оппонентами, ища их там, где их нет, - в Вооруженных силах, местном самоуправлении, общественных организациях и т.д. Можно наладить продуктивное сотрудничество.

4. Если не нужно готовиться к выборам, то не нужно и конфликтовать с политической оппозицией, подвергая страну внутреннему расколу и невосприятию внешним миром. Более того, можно сотрудничать ради общей победы. (Этот текст был написан еще до недавнего выстрела себе в голову в виде санкций.)

5. Если не нужно думать о выборах, то не нужно и руками членов команды строить сложные схемы вывода денег, которые сработают только за длительный срок, вроде покупки российских реакторов. Самые большие сделки станут просто ненужными.

6. Если не нужно заботиться о рейтинге, то не нужны коммуникационные инструменты для его поддержки, от которых вред больше, чем пользы, вроде единого телемарафона или "анонимных" телеграмм-каналов.

7. Из Вашингтона уже открытым текстом говорят, что не хотят иметь дело с Зеленским. Поэтому администрация Трампа готова толкать нас к разрушительным выборам во время войны, которые принесут стране немало бед. Отказ от второго срока позволит, как говорят переговорщики, "перевернуть стол": сначала мирное соглашение, потом сразу выборы, и будет новая власть.

Следовательно, огромный запутанный клубок внутриполитических, внешнеполитических, экономических, военных, управленческих и других проблем просто исчезает. Конечно, это не магическое исчезновение: производимые этими проблемами токсины будут еще долго отравлять нашу жизнь, но сами возбудители общественных, политических и военных болезней исчезнут и не будут продуцировать новый яд.

Я все равно не верю в возможность Зеленского выиграть следующие выборы: избиратели любой страны после войны стремятся к смене власти, даже если предыдущая привела страну к блестящей победе, и этот феномен хорошо изучен. Так что личные и национальные риски от участия в гонках ничем не оправданы. Вместо этого можно войти в историю как президент Победы. Остаться в учебниках истории, собирать аплодисменты с трибун и кафедр всего мира. Заслужить благодарность собственных граждан и восторг мировой публики.

В конце концов, нынешний президент в любом случае будет находиться на должности более одного конституционного срока. Уже находится, и выборы еще не скоро. Так что будто бы второй термин - это действительно третий термин.