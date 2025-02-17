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Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ситуации с войной в Украине Польша должна играть немаловажную роль. Ведь у страны хорошие отношения с США, а также соответствует стандартам НАТО

Об этом сообщает УНН, передает RegioNews.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна не будет отправлять войска в Украину. При этом он отметил, что Польша все равно играет особую роль, ведь у страны хорошие отношения с США. Кроме того, страна отвечает стандартам НАТО по вооружению.

"Польша очень заинтересована в оказании помощи Украине. Как соседняя страна, мы имеем особую репутацию и играть положительную роль через тесное сотрудничество между Польшей, Украиной, ЕС, США и такими европейскими странами, как Великобритания и Норвегия", - подчеркнул Дональд Туск.

Он добавил, что реальные гарантии безопасности и устойчивости границ для Украины должны являться результатом сотрудничества всей Европы, США и НАТО. Он пообещал еще раз обратиться к европейским партнерам.

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что США рассматривают идею отправить в Украину войска Китая или Бразилии. Американские чиновники рассматривают концепцию миротворческой миссии, в которую могли бы войти страны Европы, а также Бразилия или Китай.

По данным СМИ, вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что для сдерживания РФ от новых возможных атак после прекращения огня будет недостаточно контингента из Европы. При этом журналисты считают, что Дональду Трампу и его команде придется найти определенные рычаги, чтобы заставить Путина диктатора пойти на уступки.