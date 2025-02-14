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Стали известны имена тех, кто может вести переговоры с Украиной Кремлем. Среди них те, кто уже был за столом переговоров в 2022 году

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg, передает RegioNews.

По данным СМИ, с российской стороны на переговоры с Украиной Путин отправит помощника президента по внешней политике Юрия Ушакова, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина, а также главу российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

В Bloomberg этих лиц назвали "тяжеловесы с многолетним опытом ведения переговоров". Юрий Ушаков является главным шпионом Кремля. Когда-то вместе с Путиным он служил в КГГ СССР.

При этом у Кирилла Дмитриева также связи с семьей российского президента РФ. По словам журналистов, такой выбор переговорщиков подчеркивает, что диктатор Путин настроен "обеспечить благоприятный для себя результат любых переговоров".

Напомним, что 14 февраля в Мюнхене президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у США еще нет четкого плана урегулирования войны. При этом Украина готова к любым обсуждениям, чтобы остановить Путина.

Кроме того, украинский лидер заметил, что Европа будет помогать Украине. По мнению Зеленского, там понимают, что они следующие. То есть Россия не остановится на Украине.