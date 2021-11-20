На сегодня ситуация на границе Украины с Россией напряженная - Шмыгаль

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Ситуация на границе Украины и России остается напряженной из-за большого скопления и перемещения войск РФ, однако пока нет никаких признаков наступления

Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Радио Свобода", передает RegioNews.

По его словам, Россия проводит перемещение значительного количества войск у границы.

"Это подтверждают иностранные партнеры и все специальные службы. Ситуация напряженная, но признаков наступления мы не видим", – заявил он.

Министр убежден, что украинские военнослужащие и наша разведка следят за ситуацией на украинско-российской границе. Вооруженные силы ежедневно передают соответствующие данные представителям правительства.

"С точки зрения возможных атак, то я хочу заверить, что ВСУ, украинская разведка работают. Мы ежедневно получаем информацию. Мы также в координации с нашими иностранными партнерами", - отметил Шмыгаль.

По словам главы правительства, ситуация на белорусско-литовской и белорусско-польской границах является напряженной, как никогда.

"Миграционный кризис, вызванный определенными действиями, мы эти действия расцениваем как гибридную атаку, сформированную и вызванную Россией на белорусской территории в частности", - добавил он.

Политик отметил, что Российская Федерация уже в течение семи лет ведет тяжелую войну на востоке Украины, а Крым, часть территории нашей страны, сейчас временно оккупирована РФ.

"И, конечно, надо не забывать, что уже седьмой год Украина ведет тяжелую войну на востоке Украины, мы имеем временно оккупированный Крым. Все эти угрозы реализовались в Украине. Что касается активизации военных действий, то, конечно, это уже вопрос наших военных, нашей разведки. И мы эти вопросы контролируем каждый день", - подчеркнул Шмыгаль.

Ранее мы писали, что новое наращивание военных сил России вблизи Украины свидетельствует, что глава Кремля видит в Украине "незавершенное дело".