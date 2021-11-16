Угроза полномасштабного вторжения РФ в Украину – самая высокая с 2014 года – Financial Times

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Об этом пишет Financial Times, передает RegioNews со ссылкой на ВВС-Украина.

"Одержимость Путина Украиной демонстрирует, что для него это важное незавершенное дело", - считает вице-президент Фонда Карнеги за международный мир и бывший директор Совета национальной безопасности США по вопросам России Эндрю Вайс. - Он, без сомнения, учел, что Украина все больше похожа на парк авианосцев НАТО".

По словам Вайса, президент России также осознает, что Запад продолжает вкладывать деньги и ресурсы в развитие украинской армии, разведки, киберсфери и "не намерен прекращать эти усилия лишь для того, чтобы смягчить беспокойство России".

Если новое вторжение России в Украину таки произойдет, усилия администрации Джо Байдена по стабилизации американо-российских отношений "сойдут на нет", сказал Вайс британскому изданию.

Весной американские чиновники считали, что помогли предотвратить большой геополитической эскалации, когда Россия отвела свои войска из районов недалеко от украинской границы.

Однако в последние недели стало понятно, что значительная часть войск осталась в опасной близости к Украине и наращивание сил восстановилось. По мнению разведки, это может свидетельствовать, что Москва планирует вторжение, отмечает Financial Times.

Американская разведка говорит о "высокой вероятности" таких планов, отметили в Министерстве обороны Украины. Теперь, как пишет издание, уровень угрозы поднялся до самого высокого с 2014 года уровня, хотя Украина и ее западные союзники и не пришли к окончательному выводу относительно планов РФ.

По данным Украины, Россия расположила 114 тысяч военных к северу, востоку и югу от Донбасса.

В эти выходные Путин сказал государственному телевидению, что Москва обеспокоена необъявленными учениями НАТО в Черном море. Они, по его словам, представляют "серьезный вызов" для России. РФ также беспокоит то, что украинская армия якобы может планировать вернуть Донбасс.

Как пишет Financial Times, новая опасность военного вторжения "освещает провал дипломатических усилий" Франции и Германии в Нормандском формате.

Издание цитирует российского аналитика и советника Кремля Федора Лукьянова: "За последние пол года стало понятно, что переговоров по старым моделям больше не будет". Он говорит, что в таких условиях появляются "серьезные риски возобновления прямых столкновений".

Эскалация вокруг Украины, по мнению издания, "угрожает стереть любые достижения", которых могли бы достичь Вашингтон и Москва в диалоге, который продолжается с апреля.

Со времени саммита президентов в Женеве в июне две страны повели встречи за закрытыми дверями по вопросам контроля над ядерным оружием, ядерных амбициях Ирана и кибербезопасности и "достигли предварительного прогресса", говорят осведомленные о переговорах люди.

"Пока Украина остается для Кремля большим приоритетом, чем для Белого дома, Россия, очевидно, готова к эскалации больше, чем США могут сделать в ответ", - отмечают авторы статьи.

В США "нет желания браться за Кремль, потому что для этого нужно много времени и ресурсов, а они предпочитают использовать эти ресурсы для решения китайской проблемы", - сказала Financial Times бывший сотрудник американской разведки Андреа Кендалл-Тейлор.

По ее мнению, пока Белый дом смотрит, как пойдут переговоры.

"Но давление медленно нарастает, и мне кажется, что в этом [дипломатическом] сочетании взаимодействия и конфронтации им нужно идти больше в сторону конфронтации", - подытожила она.

Как сообщалось, западные спецслужбы предупреждают о высокой вероятности попыток России дестабилизировать Украину этой зимой военными методами, написала в редакционной статье Financial Times,