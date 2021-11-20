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На сьогодні ситуація на кордоні України з Росією напружена - Шмигаль
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20 листопада 2021, 19:13

На сьогодні ситуація на кордоні України з Росією напружена - Шмигаль

20 листопада 2021, 19:13
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Фото: iз відкритих джерел
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Ситуація на кордоні України і Росії залишається напруженою через велике скупчення і переміщення військ РФ, проте поки немає ніяких ознак наступу

Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає RegioNews.

За його словами, Росія проводить переміщення значної кількості військ біля кордону.

"Це підтверджують іноземні партнери і всі спеціальні служби. Ситуація напружена, але ознак настання ми не бачимо", – заявив він.

Міністр переконаний, що українські військовослужбовці і наша розвідка стежать за ситуацією на українсько-російському кордоні. Збройні сили щодня передають відповідні дані представникам уряду.

"З точки зору можливих атак, то я хочу запевнити, що ЗСУ, українська розвідка працюють. Ми щодня отримуємо інформацію. Ми також в координації з нашими іноземними партнерами", - зазначив Шмигаль.

За словами глави уряду, ситуація на білорусько-Литовському і білорусько-польському кордонах є напруженою, як ніколи.

"Міграційна криза, викликана певними діями, ми ці дії розцінюємо як гібридну атаку, сформовану і викликану Росією на білоруській території зокрема", - додав він.

Політик зазначив, що Російська Федерація вже протягом семи років веде важку війну на сході України, а Крим, частина території нашої країни, зараз тимчасово окупована РФ.

"І, звичайно, треба не забувати, що вже сьомий рік Україна веде важку війну на сході України, ми маємо тимчасово окупований Крим. Всі ці загрози реалізувалися в Україні. Що стосується активізації військових дій, то, звичайно, це вже питання наших військових, нашої розвідки. І ми ці питання контролюємо кожен день", - підкреслив Шмигаль.

Раніше ми писали, що нове нарощування військових сил Росії поблизу України свідчить, що глава Кремля бачить в Україні "незавершену справу".

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