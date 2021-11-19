На колючую проволоку для границы с Беларусью потратят 21 млн грн

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Кабинет министров принял решение о выделении 21 миллиона гривен из резервного фонда на закупку материала для изготовления колючей проволоки для обустройства границы

Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский, передает RegioNews со ссылкой на lb.ua.

"Это выделение средств из резервного фонда, это не средства Госпогранслужбы. Она, как и другие структуры МВД, финансируются недостаточно. 75% всего бюджета этого силового ведомства – это заработная плата. Мы говорим о необходимости построения новой границы, которая будет выполнять свои функции", - отметил Денис Монастырский во время Часа вопросов к правительству в Раде.

Глава МВД подчеркнул, что средства на обустройство границы необходимо заложить в государственный бюджет на следующий год.

"Минфин подтвердил, что они готовы выделить 17 миллиардов гривен на обустройство границы с Россией и Белоруссией. Строительство государственной границы – одна из главных задач нашего государства", - сказал глава правоохранительного ведомства.

По словам Дениса Монастырского, сегодня будет создан межведомственный координационный штаб противодействия миграционному кризису. Штаб уже начал работу, и сегодня будет определен его состав.

Как сообщалось, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что в рамках "Большого строительства-2022" планируется построить "стену" на границе Украины с Беларусью и Россией.