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11 ноября 2021, 16:19

Ракеты, взрывчатка и комплектующие к танкам: СБУ передала Минобороны "трофеев" на миллиард гривен

11 ноября 2021, 16:19
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Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины передала партию вооружения Министерству обороны Украины общей стоимостью около 1 млрд грн, который контрразведка СБУ изъяла в ходе спецопераций

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным СБ, вооружение было признано вещественными доказательствами в производствах и находилось под арестом.

"Учитывая обстановку в государстве, следователи спецслужбы подготовили соответствующее ходатайство: Министерство обороны согласилось принять это военное имущество на баланс, а суд и правительство санкционировали передачу. Это первый подобный случай в истории Украины", - подчеркнули в СБУ.

В частности, СБУ в ходе обысков изъято и передано Минобороны вооружение общим весом более 500 тонн: оружие (гранатометы); боеприпасы (мины и выстрелы к гранатометов); взрывчатые вещества (тротил); 36 ракет 5В27Д (входят в состав ЗРК "Печора") и сопутствующее оборудование к ним; составляющие до огнестрельного нарезного оружия; двигатели и комплектующие к авиационной техники (вертолетов Ми-24, самолетов типа "Су" и "Миг"); комплектующие к бронетанковой техники (БМП, БРДМ, БТР, танков), зенитно-ракетных комплексов и систем залпового огня; фосфорные и соляные кислоты.

В СБУ пояснили, что российские государственные компании использовали территорию Украины для транзита товаров военного назначения и с неустановленной целью накапливали их на территории Украины, но не как военное имущество, а как техническое имущество общего пользования. СБУ открыла по данному факту уголовное производство.

Также было установлено, что документы о легальном ввозе и хранении военной продукции отсутствовали.

Как сообщалось, в Киеве Служба безопасности Украины разоблачила противоправный небанковский механизм денежных переводов на временно оккупированную территорию АР Крым.

Россия вооружение СБУ Минобороны

 
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