Британия готова перебросить в Украину спецназ из-за угрозы вторжения России

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Великобритания готова перебросить до 600 военных в Украину на фоне опасений из-за того, что РФ может устроить военное вторжение. Подготовка началась после того, как главы оборонных ведомств Британии сообщили, что президент России представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на The Mirror.

Британия отреагировала на появившиеся в сети видеозаписи, на которых видно, как российские танки, бронетехника и войска сосредоточиваются возле Украины.

"Сотни парашютов при поддержке артиллерийских подразделений могут упасть в регион в течение 36 часов после зеленого света", - сообщает издание.

По данным источника, на фоне опасений из-за угрозы вторжения РФ в Украину британские военные готовы отправиться уже в течение нескольких часов.

"Подразделению высокой готовности бригады было сказано, что ее, возможно, потребуется развернуть в очень короткие сроки. От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их оборудование упаковано, и они готовы лететь в Украину и либо приземлиться, либо прыгнуть с парашютом. Они подготовились к обоим случаям", - передает слова источника The Mirror.

Издание также приводит слова самого высокопоставленного военного офицера Великобритании, генерала Ника Картера. Он сообщал о том, что сейчас существует большой риск начала холодной войны между Западом и РФ. Помимо этого, власти Британии обеспокоены ситуацией из-за нелегальных мигрантов в Европе.

Ранее мы писали, что россияне под Чермалыком атаковали украинских военных, сбросив с беспилотника гранату.