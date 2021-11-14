09:29  14 ноября
За сутки коронавирусом заболели почти 25 тысяч человек
10:25  14 ноября
Границу Украины усилят комплексами Нептун
19:20  14 ноября
Британия готова перебросить в Украину спецназ из-за угрозы вторжения России
UA | RU
UA | RU
14 ноября 2021, 19:20

Британия готова перебросить в Украину спецназ из-за угрозы вторжения России

14 ноября 2021, 19:20
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Великобритания готова перебросить до 600 военных в Украину на фоне опасений из-за того, что РФ может устроить военное вторжение. Подготовка началась после того, как главы оборонных ведомств Британии сообщили, что президент России представляет явную и реальную опасность для Украины и Запада

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на The Mirror.

Британия отреагировала на появившиеся в сети видеозаписи, на которых видно, как российские танки, бронетехника и войска сосредоточиваются возле Украины.

"Сотни парашютов при поддержке артиллерийских подразделений могут упасть в регион в течение 36 часов после зеленого света", - сообщает издание.

По данным источника, на фоне опасений из-за угрозы вторжения РФ в Украину британские военные готовы отправиться уже в течение нескольких часов.

"Подразделению высокой готовности бригады было сказано, что ее, возможно, потребуется развернуть в очень короткие сроки. От 400 до 600 военнослужащих готовы. Их оборудование упаковано, и они готовы лететь в Украину и либо приземлиться, либо прыгнуть с парашютом. Они подготовились к обоим случаям", - передает слова источника The Mirror.

Издание также приводит слова самого высокопоставленного военного офицера Великобритании, генерала Ника Картера. Он сообщал о том, что сейчас существует большой риск начала холодной войны между Западом и РФ. Помимо этого, власти Британии обеспокоены ситуацией из-за нелегальных мигрантов в Европе.

Ранее мы писали, что россияне под Чермалыком атаковали украинских военных, сбросив с беспилотника гранату.

Россия Британия военные

Ракеты, взрывчатка и комплектующие к танкам: СБУ передала Минобороны "трофеев" на миллиард гривен
11 ноября 2021, 16:19
Россия стягивает новые войска к границе Украины - Washington Post
31 октября 2021, 13:36
Зеленский приехал на фронт: президент посетит позиции ООС
14 октября 2021, 18:49
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram